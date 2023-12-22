Звезду «Форсажа» обвинили в сексуальном насилии Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах, произошедших в 2010 году

Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Вин Дизель

Бывшая помощница звезды франшизы «Форсаж» Вина Дизеля обвинила его в сексуальных домогательствах и незаконном увольнении, она требует компенсации, передает CNN. Адвокаты актера отвергают эти обвинения.

Отмечается, что гражданский иск против артиста был подан 21 декабря в Верховный суд Лос-Анджелеса. Экс-ассистентка Дизеля Аста Йонассон утверждает, что тот в 2010 году насильно напал на нее в номере отеля в Атланте и мастурбировал на ее глазах.

В заявлении говорится, что актер проигнорировал «четкие заявления о несогласии». А после того как она «закричала и побежала в ванную», он настиг ее и «прижал своим телом к ​​стене». Кроме того, Йонассон подала в суд на продюсерскую компанию и сестру Дизеля, которая, по утверждению экс-помощницы, уволила ее через несколько часов после инцидента с домогательствами.

Вин Дизель категорически отрицает эти утверждения. Это первый раз, когда он слышит об этом заявлении более чем 13-летней давности, сделанном девятидневным сотрудником, — отреагировал адвокат Дизеля Брайан Фридман.

Ранее министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что актера Жерара Депардье могут лишить высшей награды Франции — ордена Почетного легиона. До этого несколько женщин обвинили артиста в сексуальном насилии. В свою очередь руководство государственной телекомпании Франции France Televisions решило прекратить трансляцию фильмов с Депардье после скандала. По словам директора по кинематографии и международному развитию организации Мануэля Алдуи, актера нельзя прославлять.