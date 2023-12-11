Фильмы с Депардье запретили на телевидении после секс-скандала Во Франции запретили показывать фильмы с Депардье после обвинений в насилии

Фото: Андрей Никеричев /Агентство «Москва»

Руководство государственной телекомпании Франции France Televisions решило прекратить трансляцию фильмов с актером Жераром Депардье после выхода документальной картины, в которой артиста обвинили в сексуальном насилии, сообщил директор по кинематографии и международному развитию организации Мануэль Алдуи в эфире France 2. По его словам, Депардье нельзя прославлять.

Мы не должны прославлять Жерара Депардье. Это невозможно, — заявил Алдуи.

Документальная лента «Депардье: падение людоеда» вышла на телеканале France 2. В частности, в фильме показано путешествие актера по Северной Корее в 2018 году. По словам авторов картины, тогда актер делал неприемлемые комплименты женщинам, зная, что находится под объективом камеры. Он также домогался переводчицы и непристойно говорил о внешности несовершеннолетней, отметили создатели ленты.

Ранее американского актера Джейми Фокса обвинили в сексуальном домогательстве и нанесении побоев посетительнице ресторана в Нью-Йорке в 2015 году. Женщина по имени Джейн Доу заявила, что попросила голливудскую звезду сделать совместное фото в уединенном месте, после чего он начал делать ей комплименты и прикасаться к интимным местам. Иск был подан в Верховный суд Нью-Йорка.