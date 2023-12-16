Депардье могут лишить высшей награды Франции Депардье могут лишить ордена Почетного легиона Франции из-за обвинений в насилии

Фото: Thierry Roge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жерар Депардье

Французского актера Жерара Депардье могут лишить высшей награды Франции — ордена Почетного легиона, рассказала министр культуры Франции Рима Абдул Малак. Этот вопрос рассмотрят на ближайшем дисциплинарном заседании, передает TF1-info. Ранее несколько женщин обвинили артиста в сексуальном насилии.

Я разговаривала с великим канцлером ордена Почетного легиона, генералом [Франсуа] Лекуантром. Совет ордена Почетного легиона соберется и инициирует дисциплинарную процедуру, чтобы решить, следует ли приостановить действие этого ордена или нет, отозвать его полностью или нет, — сказала министр.

Ранее в декабре Рима Абдул-Малак назвала Жерара Депардье «позором для Франции» из-за его «неуважительных и недостойных» заявлений и действий против женщин. А руководство государственной телекомпании Франции France Televisions решило прекратить трансляцию фильмов с актером после выхода документальной картины, в которой артиста обвинили в сексуальном насилии.

Тогда же стало известно, что 60-летняя актриса Эммануэль Дебевер, которая обвиняла Жерара Депардье в сексуальном насилии, была найдена мертвой в реке Сена. Она покончила с собой в день, когда на французском телевидении вышел документальный фильм об актере. В картине, которую показал канал France 2, упоминалось дело Дебевер.

В апреле 2023 года 13 женщин выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах и сексуальном насилии со стороны Депардье. Согласно их заявлениям, эти случаи произошли между 2004 и 2022 годом.

Депардье уже попадал в аналогичные скандалы, связанные с неуважением к женщинам. Так, в интервью в 1978 году он заявил, что «такой вещи, как изнасилование, не существует» и «девушки хотят, чтобы их изнасиловали». Эти заявления были растиражированы журналом Time в 1991 году и спровоцировали скандал.