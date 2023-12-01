Мигрант домогался 12-летней школьницы в московском аквапарке Мигранта обвинили в домогательствах шестиклассницы в аквапарке «Мореон» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отец 12-летней девочки обратился в полицию с заявлением о домогательствах к его дочери со стороны мигранта в московском аквапарке «Мореон», пишет Mash. Пострадавшая рассказала родителю, что незнакомый мужчина приставал к ней и трогал за ноги, пока она купалась. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний мужчина, который приехал в Россию в сентябре из Центральной Азии. Отмечается, что мужчина не встал на миграционный учет, за это ему грозит административное дело. Если подтвердится факт домогательств шестиклассницы, мигрант может провести до восьми лет в тюрьме.

Ранее Главное следственное управление СК РФ по столице организовало проверку после сообщений о домогательствах мигранта в отношении 13-летнего мальчика. Следователи возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях. Неизвестный домогался подростка в поселке Птичное Троицкого административного округа Москвы. Силовики выясняют все обстоятельства произошедшего. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки.

29 ноября в петербургском ЖК «Солнечный город» мужчина домогался маленькой девочки. Злоумышленник заманил девочку в мусоросборную камеру одного из подъездов. Извращенца задержала охрана комплекса и передала полиции.