Российский школьник пожаловался на домогательства со стороны мигранта В Москве возбудили дело после сообщений о домогавшемся подростка мигранте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главное Следственное управление СК РФ по Москве организовало проверку после сообщений о домогательствах мигранта в отношении 13-летнего мальчика, сообщила пресс-служба регионального ведомства. Следователи возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях.

Согласно информации в социальных медиа, неизвестный домогался подростка в поселке Птичное Троицкого административного округа Москвы. Личность злоумышленника пока не установлена. Силовики выясняют все обстоятельства произошедшего. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки.

Школьники из Свердловской области ранее пожаловались на домогательства со стороны учителя музыки. Потерпевшими оказались 16 подростков от 8 до 13 лет. В общей сложности выявлено 108 эпизодов насильственных действий. По данным следствия, педагог не только совершал с детьми развратные действия, но и вел с ними интимную переписку. Сейчас учитель задержан.

Также стало известно, что 57-летний житель Орла напал на 13-летнего мальчика в спортивном бассейне. Мужчина подкараулил подростка в душевой и стал трогать его за интимные места. Семиклассник смог вырваться из рук педофила и рассказал о случившемся родителям, которые затем обратились в полицию.