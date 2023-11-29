В Петербурге задержали мужчину, пристававшего к девочке возле мусорки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В петербургском ЖК «Солнечный город» мужчина домогался маленькой девочки, сообщает 78.ru. Извращенца задержала охрана комплекса и передала полиции.

Как стало известно изданию, мужчина заманил девочку в мусоросборную камеру одного из подъездов. Там он отобрал у ребенка мобильный телефон и попытался раздеть. Испугавшись, ребенок закричал, чем напугал извращенца.

Мать девочки встретила ее у подъезда, и, узнав, в чем дело, кинулась в погоню за злоумышленником. Соседи по телефону предупредили охрану ЖК, и того удалось задержать по горячим следам.

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