Косторная вернула дизайнеру костюм в пакете с подписью «Ля ты крыса»

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Алена Косторная

Российская фигуристка Алена Косторная вернула дизайнеру Алене Куклычевой костюмы в пакете с оскорбительной подписью. Как рассказала дизайнер в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), спортсменка написала на пакете «Ля ты крыса».

Смотрите, какой пакет. Видите, она мне в какой пакет положила? И еще она мне нахамила. Сказала, чтобы я забирала свои костюмы сама. Там огромное количество костюмов, — пожаловалась Куклычева.

Ранее Куклычева заявила, что прекращает сотрудничество с Косторной. Она потребовала от фигуристки оплату за костюмы к произвольной и короткой программам, которые стоят 240 тысяч рублей. Помимо этого, дизайнер попросила спортсменку вернуть ей наряды и аксессуары для шоу.

В ответ спортсменка написала в своем Telegram-канале, что всегда соблюдала соглашение с дизайнером, а договор на пошив платьев заключался с Федерацией фигурного катания Москвы, поэтому все вопросы по костюмам они должны решать без нее. Косторная отметила, что из-за ситуации ей очень непонятно и обидно.

До этого Косторная заявила, что сильно расстроилась после выступления с короткой программой на чемпионате в Омске. По мнению фигуристки, в этом сезоне ее катание не будет оцениваться так, как ей бы хотелось. При этом спортсменка продолжает оттачивать парную программу, с которой дебютировала вместе с мужем Георгием Куницей.