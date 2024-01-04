Российская фигуристка ответила на обвинения дизайнера в неоплате костюмов Косторная: работу дизайнера Куклычевой оплачивает Федерация фигурного катания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алена Косторная

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная ответила дизайнеру Алене Куклычевой, которая обвинила ее в неоплате работы за костюмы. Как написала спортсменка в Telegram-канале, она всегда соблюдала соглашение с дизайнером, а договор на пошив платьев заключался с Федерацией фигурного катания Москвы.

Договор на пошив наших соревновательных костюмов в сезоне-2023/2024 заключался с РОО «Федерация фигурного катания г. Москвы». Этот вопрос решается с ними, а не со мной. Поэтому мне очень непонятно и обидно, почему крайней вдруг оказалась я, — сообщила Косторная.

Куклычева ранее заявила, что прекращает сотрудничество с Косторной. Она потребовала от фигуристки оплату за костюмы к произвольной и короткой программам, которые стоят 240 тысяч рублей. Помимо этого, дизайнер попросила спортсменку вернуть ей наряды и аксессуары для шоу.

До этого Косторная заявила, что сильно расстроилась после выступления с короткой программой на чемпионате России — 2024 в Омске. По мнению фигуристки, в этом сезоне ее катание не будет оцениваться так, как ей бы хотелось. При этом спортсменка продолжает оттачивать парную программу, с которой дебютировала вместе с мужем Георгием Куницей.