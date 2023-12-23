Анастасия Плетнева

Чемпионка Европы Косторная ответила на критику в свой адрес Алена Косторная о критике: «Как мы хотим, мало, что происходит»

23 декабря 2023 в 13:44

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Алена Косторная и Георгий Куница выступают с произвольной программой в соревнованиях среди пар на Чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске