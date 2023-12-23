Чемпионка Европы Алена Косторная, которая раньше выступала в одиночном катании и тренировалась у Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, прокомментировала выступление на чемпионате России-2024. В этом сезоне Косторная дебютировала в парном катании - фигуристка катается в паре со своим мужем Георгием Куницей.
В Омске я после короткой программы сильно расстроилась, но отпустила ситуацию, поняла, что что бы я не сделала в этом сезоне для себя выдающегося, это не будет оцениваться так, как я хотела бы. Так, как мы хотим, вообще мало, что происходит. Скорее наоборот. <...> Работаем над исполнением программ, чтобы перестали говорить, что Косторная выступает, как одиночница. Даже когда ругают программы, говорят про Косторную. А у нас вообще-то пара. Есть Алена Косторная и Георгий Куница.
Георгий Куница отметил, что Косторная выступает на соревнованиях в отличие от ее бывших соперниц, которые уже закончили со спортом.
Много постов видел, что нет прежней Алены. Где те девочки, с которыми Алена выступала? Не хочу никого обидеть, но она борется и катается. Прежней Алены уже не будет, она в парном катании, она другой человек. Новая Алена.
Косторная поддержала партнера:
Я как минимум выступаю на соревнованиях. Это не укор в чей-то адрес. Но даже тех, кто катался на юниорском уровне, когда я каталась во взрослых, уже нет. Люди растут, это нормально.
Косторная и Куница впервые выступали на чемпионате России в качестве спортивной пары. На турнире в Челябинске Алена и Георгий набрали 200,15 балла.