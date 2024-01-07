Песня из «Слова пацана», скандал с допингом, WADA: как живет Камила Валиева

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Камила Валиева

Камила Валиева ⁠— российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, является чемпионкой Европы и России, которую после Олимпиады в Пекине в 2022 году обвинили в употреблении запрещенных препаратов. Чем сейчас занимается спортсменка?

Чем известна Валиева

Камила Валиева родилась 26 апреля 2006 года в Казани. Фигурным катанием начала заниматься в три с половиной года. В 2012 году ее родители переехали в Москву, и Валиева продолжила заниматься данным видом спорта. В 2018 году она попала на просмотр в спортивную школу «Самбо-70» и по его итогам стала воспитанницей группы Этери Тутберидзе.

В сезоне-2019/20 она стала победительницей финала Гран-при и чемпионкой мира среди юниоров, попутно установив мировой рекорд и исполнив на соревнованиях четверной тулуп.

В 2022 году Валиева выиграла чемпионат России, а также чемпионат Европы. На Олимпийских играх в Пекине она завоевала командное золото, внеся большой вклад в успех сборной, выиграв обе программы. В личном турнире добиться победы не получилось. Выиграв короткую программу, спортсменка неудачно исполнила произвольную и заняла лишь четвертое место. В это же время Валиеву обвинили в употреблении допинга. В пробе фигуристки, взятой на чемпионате России в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года, якобы был обнаружен запрещенный в спорте препарат — триметазидин.

В настоящее время известно, что представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) оспаривают в Спортивном арбитражном суде (CAS) версию о случайном загрязнении допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Решение по этому делу будет вынесено в январе 2024 года.

Как Валиева выступила под песню из «Слово пацана»

24 декабря 2023 года Валиева исполнила новый показательный номер под песню из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» «Пыяла» группы «Аигел» на чемпионате России по фигурному катанию. Тогда спортсменка заняла третье место.

По мнению самой фигуристки, она надеялась, что данный номер вызовет резонанс в обществе и понравится людям.

«Номер мне очень понравился, считаю, что он правда получился. Резонанса, конечно, ожидала, потому что любой наш номер, любая наша программа делается для зрителей, и, естественно, мы ждем откликов, а иначе зачем? На самом деле получила очень много приятных слов», — рассказала Валиева.

Как Алек Болдуин оценил выступление Валиевой

Голливудский актер Алек Болдуин положительно оценил видеоролик, который фигуристка выложила у себя в социальных сетях, где она катается в Парке Горького.

«Боже милостивый», — написал артист в комментариях под видео на странице спортсменки.

Напомним, что Болдуин также поддержал Валиеву после истории с допинговым скандалом и назвал ее великим талантом.

Чем сейчас занимается Валиева

Валиева принимает участие в новогоднем ледовом представлении Татьяны Навки «Вечера на хуторе» по мотивам повестей Николая Гоголя, которое проходит в период с 22 декабря по 7 января в Москве. Известно, что в главных ролях там также выступают звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы — Татьяна Навка, Петр Чернышев, Анна Щербакова, Аделина Сотникова и другие именитые фигуристы.

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