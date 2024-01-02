Тутберидзе показала фото с дочерью, которая тренируется в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Этери Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию со своей дочерью Дианой Дэвис, переехавшей в США. На снимке они сидят в ресторане вместе с партнером фигуристки и ее мужем Глебом Смолкиным.

Счастье — это ваша семья, — написала Тутберидзе.

Дэвис и Смолкин выступают в паре в танцах на льду. После Олимпиады в Пекине в 2022 году они переехали в США и сменили спортивное гражданство, решив выступать под флагом Грузии.

Международный союз конькобежцев сообщал, что пара выступит на чемпионате Европы — 2024. Соревнования пройдут в литовском городе Каунасе с 8 по 14 января.

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