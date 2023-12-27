Медведева оценила выступление учениц Тутберидзе и Плющенко на ЧР Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева подвела итоги ЧР-2024 в Челябинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Медведева

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева подвела итоги соревнований в женском одиночном катании на чемпионате России. Она также заявила, что спортсменом года стал фигурист Владислав Дикиджи, передает корреспондент NEWS.ru.

Аделия Петросян всегда была молодец. Она всегда старается хорошо кататься, у нее серьезные ультра-си стоят, серьезные четверные. Понятно, что это большой риск, но она справилась в произвольной программе. Софья Муравьева тоже очень ровная, красивая, у нее тройные аксели красивые. Камила Валиева, понятное дело, проходит через сложный период. Это можно увидеть, понять причины. Это всем здравомыслящим людям понятно, — приводит корреспондент NEWS.ru слова Медведевой на шоу Ильи Авербуха «Корова на льду».

По ее словам, в российском женском одиночном катании все стабильно. Медведева добавила, что Дикиджи «ярко заявил о себе в этом году».

Мне понравилось, как в этом году проявил себя Влад Дикиджи. Я разговаривала с фигуристами из Санкт-Петербурга, знаю, что многие уже несколько лет считают его хорошим фигуристом, — подчеркнула она.

На чемпионате России в Челябинске, который проходил с 21 по 24 декабря, ученицы Этери Тутберидзе Петросян и Валиева заняли первое и третье места. Подопечная Евгения Плющенко Муравьева стала второй. Дикиджи выиграл серебро в мужском одиночном катании.