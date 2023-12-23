Названо имя чемпионки России по фигурному катанию Чемпионкой России по фигурному катанию стала Аделия Петросян

Чемпионкой России по фигурному катанию стала Аделия Петросян. Девушка набрала 246,53 балла, обогнав главных конкуренток — Камилу Валиеву и Софью Муравьеву.

Петросян тренируется у Этери Тутберидзе, на чьем счету уже значатся чемпионки разного ранга Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова.

Аделии Петросян 16 лет и для нее это первый в карьере титул чемпионки России. В нынешнем сезоне фигуристка победила на двух этапах серии Гран‑при России.

Предыдущая трехкратная победительница Валиева еще во время соревнований поняла, что не сможет взять первую строчку в этом году. Сразу после проката она жестами извинилась перед болельщиками, поскольку понимала, что после падения на четверном прыжке никаких шансов победить у нее нет.