Как отреагировали в РФ на выступление Валиевой под песню из «Слова пацана» Валиева: я ожидала резонанса после выступления под песню из «Слова пацана»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Фигуристка Камила Валиева рассказала о реакции общественности на ее выступление под саундтрек из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Понравилось ли оно россиянам?

Реакция на выступление Валиевой под песню из «Слова пацана»

24 декабря Камила Валиева исполнила новый показательный номер на чемпионате России по фигурному катанию, где спортсменка заняла третье место. Программа началась под попурри, после которого Валиева каталась под саундтрек к «Слову пацана» — песню «Пыяла» группы «Аигел».

По словам Валиевой, она ожидала резонанса после своего выступления. Фигуристка призналась, что получила множество положительных отзывов об этом номере.

«Номер мне очень понравился, считаю, что он правда получился. Резонанса, конечно, ожидала, потому что любой наш номер, любая наша программа делается для зрителей, и, естественно, мы ждем откликов, а иначе зачем? На самом деле получила очень много приятных слов», — рассказала Валиева.

Спортсменка также отметила, что музыку для номера предложили она и тренер-хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

«Когда мы начали думать насчет показательного номера, Даниил Маркович и я совместно предложили эту музыку. Собственно, сразу с этой идеей и согласились», — сообщила фигуристка в интервью РИА Новости.

Солистка группы «Аигел» Айгель Гайсина после чемпионата России по фигурному катанию репостнула видео исполнения Валиевой программы под песню «Пыяла», добавив три восторженных смайлика.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева

Что за песня из «Слова пацана»

Этот трек был записан в 2020 году, однако попал в тренды сейчас благодаря появлению в «Слове пацана». Текст песни «Пыяла» звучит на татарском языке. В треке присутствуют фразы «Ты стреляешь в стакан любви — пусть смотрят» и «Ты разбиваешь стакан истинного счастья».

В оригинальном клипе на эту композицию рассказывается о девушке, чья семья владеет пилорамой и занимается нелегальной вырубкой леса. В этом девушке помогает ее жених. Заканчивается клип тем, что девушка срывает свадьбу и уходит в лес.

Исполнителем песни является группа «Аигел» — российский электронный хип-хоп-дуэт, состоящий из автора текстов из Набережных Челнов Айгель Гайсиной и музыканта из Санкт-Петербурга Ильи Барамии.

Насколько популярна песня «Пыяла»

В начале декабря песня «Пыяла» вышла на 1-е место в мировом чарте Shazam. Кроме того, трек возглавил рейтинг самых прослушиваемых композиций на Украине в Apple Music.

Как сообщало РИА Новости, «Пыяла» обогнала по популярности трек певицы Кати Лель «Мой мармеладный».

«Трек „Мой мармеладный“ немного впереди был весь год, но с выходом сериала „Слово пацана“ все изменилось. Сейчас в 30 раз больше слушают трек „Пыяла“, чем трек „Мой мармеладный“», — заявили в пресс-службах российских музыкальных сервисов.

Какие еще песни из «Слова пацана» покорили Запад

Хит Юрия Шатунова «Седая ночь», который часто звучит в сериале «Слово пацана», вслед за песней Кати Лель покорил западные стриминговые площадки, сообщал Telegram-канал Mash. По данным источника, за последний месяц сингл на западных платформах послушали больше трех миллионов раз, а пользователи соцсетей записали под него десятки тысяч видео с танцами.

Mash сообщает, что на радиостанции по всему миру поступают заявки включить песни «Ласкового мая». По информации канала, в России также фиксируется рост популярности хитов Шатунова — на одной из крупнейших стриминговых платформ страны «Седая ночь» набрала 700 тысяч прослушиваний за месяц.

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