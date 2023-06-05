Дочь Тутберидзе и сын Смолкина ушли в сборную Грузии: почему это случилось Федерация фигурного катания России одобрила переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина под флаг другой страны

Фото: Ma Ning/XinHua/Global Look Press

Серебряные призеры чемпионата России — 2022 Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут кататься за сборную Грузии. После прошлогодней Олимпиады в Пекине танцоры на льду уехали в США на постоянное место жительства. Супруги обещали вернуться на российские старты, но Гран-при и чемпионат страны их так и не дождались. Инсайдеры сообщали, что Дэвис и Смолкин рассматривают переход в сборную США и Израиля. Однако пара выбрала сборную Грузии. NEWS.ru рассказывает, кто такие Дэвис и Смолкин и почему они больше не будут выступать за команду России.

Кто такие Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Диана Дэвис и Глеб Смолкин встали в пару в сезоне-2018/19 и за неполные четыре года прошли путь от первенства Москвы до Олимпиады в Пекине. Сначала дочь наставницы «Хрустального» Этери Тутберидзе и сына актера Бориса Смолкина ассоциировали исключительно со звездными родителями, но в 2022 году танцоры совершили прорыв. На дебютном этапе серии Гран-при Диана и Глеб показали второй результат в ритм-танце (75,21) и стали претендентами на третью олимпийскую квоту.

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Путевка в Пекин-2022 стала возможна благодаря серебряной медали чемпионата России — третий дуэт страны Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, претендующий на поездку на Игры, так и не восстановился от болезни партнерши и свой шанс упустил. Сначала Дэвис и Смолкин съездили на чемпионат Европы (7-е место), затем — на Олимпиаду, где стали лишь 14-ми.

После Игр карьеру на паузу поставили две лучшие танцевальные пары России — Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин. Они решили сосредоточиться на семьях и здоровье. Теоретически Дэвис и Смолкин в их отсутствие должны были стать первым номером страны в танцах на льду, но на российских стартах фигуристы так и не появились.

Возвращение в США, начало СВО и первые слухи о переходе

Олимпиада в Пекине была позади, и Дэвис со Смолкиным вернулись в США, где в последние годы тренировались под руководством Игоря Шпильбанда. В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям отстранить спортсменов России от стартов. Международный союз конькобежцев (ISU) был в числе тех, кто прислушался к рекомендациям. Россияне потеряли рейтинг и лишились максимальной квоты на мировом первенстве в будущем.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Этери Тутберидзе

Весной Этери Тутберидзе навестила Диану и Глеба в США. Мать фигуристки провела достаточно много времени за океаном, и у болельщиков возникли вопросы. Сначала они заподозрили, что в американскую команду метит именно она: скандал с допинг-пробой Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022 не мог пройти бесследно. Но затем с инсайдом выступил известный американский блогер Дейв Лиз. Он сообщил, что Дэвис и Смолкин ведут переговоры о переходе с федерацией фигурного катания США.

Фигуристы и Тутберидзе всё отрицали

Сначала танцоры сдержанно реагировали на инсайды Дейва Лиза. Ему доверяют в мире фигурного катания. В частности, он первым сообщил о свадьбе Дианы и Глеба в Лас-Вегасе в марте 2022 года и об их уходе от тренера Шпильбанда. Брак фигуристов только подтвердил догадки о том, что пара старается ускорить натурализацию Смолкина ради перехода в американскую сборную.

Тем не менее Дэвис и Смолкин оказались в списке сборной России на сезон-2022/23, который прошел для наших фигуристов внутри страны. Более того, пара была заявлена на осенние этапы Гран-при России. В соцсетях спортсмены подтвердили: «Мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждем возможности начать новый сезон на контрольных прокатах».

Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press Диана Дэвис и Глеб Смолкин

На прокаты в сентябре, как и на последующие российские турниры, Дэвис и Смолкин не приехали, сообщив, что Глебу не успели оформить документы. Дейв Лиз продолжал настаивать на том, что фигуристы намерены перейти в сборную США. Тутберидзе не выдержала и ответила американскому блогеру.

«Дейв, ты кусок дерьма. У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг тебя. Позор тебе», — написала в соцсетях тренер.

Не выступали год и сменили тренера

В межсезонье Дэвис и Смолкин ушли от Шпильбанда из-за противоречий. Летом сообщалось, что танцоры хотят вернуться к американскому специалисту, но тот отказался. Сейчас Диана и Глеб тренируются у Алексея Килякова в Вирджинии. В молодости он выступал в паре с Тутберидзе, имеет крепкие связи с федерацией фигурного катания Израиля, куда Дэвис и Смолкина отправляли зимой.

В частности, 17-летний сын Килякова выступает за юниорскую сборную Израиля. Выяснилось, что переход в израильскую команду возможен и для Смолкина — благодаря наличию корней по линии деда фигуриста Григория Моисеевича.

«Наша федерация сама не приглашает фигуристов. Только если они подают заявки. И переговоры мы ведем только со спортсменами и тренерами, имеющими гражданство Израиля», — ответили на слухи о возможном переходе Смолкина в израильской федерации.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Параллельно с этим рассматривался вариант с Грузией. Мать Дианы Этери Тутберидзе — наполовину грузинка. Пока танцоров отправляли в США, Израиль и Грузию, сами они больше года не выходили на старты. Программы, которые модный французский хореограф Бенуа Ришо поставил им прошлой весной, так никто и не увидел.

Почему Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузии

5 июня стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрила переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. Первой слухи, которые появились еще в выходные, подтвердила главный тренер российской команды Елена Чайковская.

«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», — цитирует Чайковскую ТАСС.

У Дэвис есть возможность получить грузинский паспорт благодаря корням матери. Смолкин может претендовать на него как муж фигуристки. С переходом под флаг Грузии не должно возникнуть и других проблем: больше года танцоры не выступали, а это значит, что обязательный годовой карантин после перехода им не нужен. Тем более что ФФККР одобрила переход.

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Дэвис и Смолкин — важное пополнение для сборной Грузии. С их приходом у страны есть все шансы поучаствовать в командном турнире Олимпиады-2026. Вместе с другими российскими мигрантами вроде Анастасии Губановой вырисовывается конкурентоспособная сборная, которой разрешено выступать на международных соревнованиях.

Решений о снятии санкций с российских фигуристов должны принять с 9 по 11 июня на исполкоме ISU.

«Имеют право»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Горшков заявил в разговоре с NEWS.ru, что российский танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина имеет право на переход в сборную Грузии.

«Спортсмены год были на блоке и не выступали, поэтому это сложный вопрос сейчас, нужно ли нам отпускать наших спортсменов в сборные других стран или нет, я все-таки с подробностями ситуации не знаком. Мне кажется, что они по регламенту уже имеют право выступать, поэтому федерация и одобрила переход», — сказал Горшков.

Он добавил, что «в сегодняшней обстановке непонятно все — и неясно, когда и кто сможет вновь выступать».

В Госдуме назвали отъезд фигуристов потерей

Переход Дэвис и Смолкина в другую национальную сборную является безусловной потерей. Об этом заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, в РФ к смене спортивного гражданства всегда относились спокойно, но сейчас «другие времена».

«Любая смена российского спортивного гражданства является безусловной потерей. Вопрос лишь в том, что они приобретут от этого», — сказал Свищев.

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Он напомнил, что за Россию успешно выступали шорт-трекист Виктор Ан, сноубордист Вик Уайлд, фигуристка Татьяна Волосожар. Россия с большим удовольствием приглашала зарубежных спортсменов и создавала им условия. Свищев призвал продолжать диалог с международными федерациями для возвращения российских спортсменов на крупные соревнования.

«Много федераций делают все, чтобы вернуть наших спортсменов на международную арену, ведутся контакты с МОК. Сейчас некоторые федерации уже допустили российских спортсменов, даже под российским флагом. Нужно продолжать диалог. Я не поддерживаю решение Дэвис и Смолкина, но отношусь с пониманием, учитывая, что для многих спортсменов это единственная возможность выступить на Олимпийских играх. Переходы наших спортсменов в другие страны все-таки не носят массовый характер, это единичные случаи», — добавил Свищев.

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