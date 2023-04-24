«Я сильная девочка, но...» Валиева вспомнила Олимпиаду со слезами на глазах Фигуристка дала первое откровенное интервью после допингового скандала, который разразился на Зимних Играх в Пекине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Фигуристка Камила Валиева впервые откровенно поделилась воспоминаниями о выступлении на зимней Олимпиаде в Пекине. В 2022 году юную спортсменку обвинили в нарушении антидопинговых правил, расследование в отношении 16-летней фигуристки продолжается до сих пор. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) Валиеву оправдало, но окончательное решение вынесет международный Спортивный арбитражный суд. Спустя год Камила пришла на «Подкаст.Лаб» к Максиму Транькову и рассказала, что чувствовала на Олимпиаде и что переживает сейчас.

Как Камилу Валиеву обвинили в приеме допинга

В Пекине прогремел один из самых громких скандалов в истории фигурного катания. Во время командного турнира выяснилось, что допинг-проба одного из участников дала положительный результат. Уже после объявления результатов и победы российской сборной стало ясно, что в применении запрещенных препаратов обвиняют спортсменку из нашей страны. В декабре 2021-го на чемпионате России Валиева сдала анализы, перепроверка которых в феврале показала наличие в организме 15-летней спортcменки триметазидина — сердечно-сосудистого препарата, запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) как потенциальный допинг.

Церемония награждения призеров командника Пекина-2022 была перенесена на неопределенный срок, и к этому моменту еще не проведена. До личного турнира Валиеву все-таки допустили — Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции Международного олимпийского комитета, WADA и Международного союза конькобежцев (ISU), отнеся несовершеннолетнюю Валиеву к «защищенному лицу».

Соревнования одиночниц Камила провалила, став четвертой, хотя изначально ехала в Пекин в качестве главного фаворита. 15-летняя россиянка к тому моменту уже стала чемпионкой Европы, чемпионкой мира среди юниоров и победительницей нескольких этапов Гран-при.

«Произвольную программу с Олимпиады я пересмотрела раза три. Со слезами на глазах. Чтобы понять, как это выглядело со стороны. Посмотрела и отпустила. Все было сумбурное, непонятное... Ты не можешь не думать, когда некоторые спортсмены в столовой очень странно смотрят, оборачиваются. Ты понимаешь, что вроде бы сильная девочка, но... Мне было так сложно прыгать из-за того, что я себе построила, и из-за того, что на меня навалилось», — вспоминает фигуристка произвольную программу Пекина.

Фото: Enrico Calderoni/Global Look Press Камила Валиева. Фигурное катание, женское одиночное катание, произвольное катание. Во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине

Как на Валиеву обрушилось давление WADA и внимание прессы

Всю олимпийскую неделю Валиеву преследовали журналисты. Тренерский штаб в лице Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза молчал и до сих пор ситуацию с положительной допинг-пробой своей ученицы никак не комментировал.

«Самое такое, это когда ты выходишь на тренировку, а там вместо нескольких фотографов прямо целая арена из щелкающих фотоаппаратов. Чтобы ты ни сделала, все сфотографировали, все выложили. Ты привыкаешь быть под камерами, но не до такого состояния. Я все время смотрела и думала: божечки!» — продолжает Валиева.

Сборная США, занявшая второе место в команднике, потребовала немедленной дисквалификации российской команды. Судьба золотых медалей Марка Кондратюка, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова остается не определена до сих пор, хотя в России фигуристов чествовали как олимпийских чемпионов.

Расследование дела Валиевой поручили Российскому антидопинговому агентству, которое нарушило дедлайны и молчало почти полгода, заявив, что итоги разбирательства не будут обнародованы, так как Камила несовершеннолетняя. В ноябре WADA и ISU, устав ждать вердикта по делу, передали его в Спортивный арбитражный суд. Антидопинговое агентство потребовало максимального наказания для россиянки — четырехлетней дисквалификации и аннулирования всех результатов начиная с 25 декабря 2021 года.

В январе РУСАДА оправдало Валиеву и проинформировало об этом WADA. Комитет не наложил на Камилу никаких санкций, кроме аннулирования ее результатов на дату взятия пробы — то есть лишил фигуристку статуса чемпионки России — 2021. Решение российского агентства возмутило американских и европейских чиновников, но еще больше болельщиков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева

Допинговый скандал в Пекине сменился полным отстранением сборной России от участия в международных соревнованиях под эгидой ISU в связи с началом специальной военной операции на Украине. Наших фигуристов не пустили на чемпионат мира — 2022 в Монреале, санкции продолжились и в новом сезоне — весь этот год Камила Валиева и другие фигуристы страны были вынуждены соревноваться дома.

«Это, наверное, самый интересный сезон для меня. Я очень довольна. То, как я начинала, и то, как я его закончила. Было намного лучше. Закрывая сезон, я еще и тройной аксель прыгнула в короткой программе», — делится фигуристка.

Неизвестно, как сложилась бы карьера Валиевой, допусти сборную Россию на турниры ISU в этом сезоне, но неодобрение иностранных фанатов на аренах было бы обеспечено. На всех форумах настаивают на том, что российских фигуристов в полном составе нужно дисквалифицировать не из-за ситуации на Украине, а из-за допинга в «Хрустальном». В употреблении запрещенных веществ болельщики подозревают не только Валиеву, но и других учениц Этери Тутберидзе.

Какие отношения сложились у Валиевой и Тутберидзе

Глава МОК Томас Бах обвинил Этери Тутберидзе в чрезмерной холодности к Валиевой, которая, по его мнению, на Играх-2022 нуждалась в большей заботе. Камила и сама призналась, что самую большую в тот момент поддержку ей оказывала только мама.

«Очень не хотелось тревожить ее. Я фильтровала то, что писала ей, названивала. Я нуждалась в общении, но очень осторожно, потому что она переживает сильно. В тот момент у меня самой столько переживаний было, поэтому я осторожно с ней общалась. По большому счету, я выговаривала вообще все, что думаю обо всей ситуации, Марку Кондратюку», — рассказала Валиева.

Тутберидзе действительно никогда не славилась теплыми отношениями со своими фигуристками. За специалистом закрепилось прозвище Снежная королева, но Валиева рассказала, что после Пекина-2022 стала ближе общаться с тренером: «Раньше больше тренировки, тренировки, тренировки, а сейчас можно на разные темы поговорить. Она рассказывает о своем опыте, а у нее колоссальный опыт в жизни, в фигурном катании. Всегда очень интересно послушать».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Этери Тутберидзе

Когда будет решение по делу Валиевой

Вердикта ждали еще в декабре 2022-го, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне не торопится назначать дату слушаний. Вероятно, это пока невозможно и необязательно из-за санкций против российского спорта. Ведь пока неизвестно, когда Валиева в принципе сможет выступать на международной арене. ISU после мартовских рекомендаций МОК допустить на старты некоторых спортсменов заявил, что рассмотрит вариант с возвращением сборной России на летнем исполкоме. Если решение будет положительным для нашей страны, то и расследование дела Валиевой ускорится.

А пока известно лишь то, что швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd, которая представляла интересы Камилы Валиевой во время слушаний на Олимпиаде, отказалась от сотрудничества с российской стороной. Представлять нашу фигуристку в суде, вероятно, будет британский специалист Артур Грэм, ранее работавший над некоторыми делами РУСАДА.