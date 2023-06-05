В Госдуме назвали потерей переход российских фигуристов в сборную Грузии Депутат Свищев назвал потерей переход фигуристов Дэвис и Смолкина в сборную Грузии

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Диана Дэвис и Глеб Смолкин являются одними из ведущих фигуристов в России, их переход в другую национальную сборную, как и отъезд любого другого российского спортсмена, является безусловной потерей, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, в РФ к смене спортивного гражданства всегда относились спокойно, но сейчас другие времена. Свищев подчеркнул, что на фоне санкций Международного олимпийского комитета (МОК) не так много российских атлетов решают переходить в другие сборные.

Любая смена российского спортивного гражданства является безусловной потерей. Вопрос лишь в том, что они приобретут от этого, — сказал Свищев.

Он напомнил, что за Россию успешно выступали шорт-трекист Виктор Ан, сноубордист Вик Уайлд, фигуристка Татьяна Волосожар. Россия с большим удовольствием приглашала зарубежных спортсменов и создавала им условия. Свищев призвал продолжать диалог с международными федерациями для возвращения российских спортсменов на крупные соревнования.

Много федераций делают все, чтобы вернуть наших спортсменов на международную арену, ведутся контакты с МОК. Сейчас некоторые федерации уже допустили российских спортсменов, даже под российским флагом. Нужно продолжать диалог. Я не поддерживаю решение Дэвис и Смолкина, но отношусь с пониманием, учитывая, что для многих спортсменов это единственная возможность выступить на олимпийских играх. Переходы наших спортсменов в другие страны все-таки не носят массовый характер, это единичные случаи, — добавил Свищев.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала разрешение на смену спортивного гражданства Диане Дэвис и Глебу Смолкину, выступающим дуэтом в танцах на льду. Спортсменка, которая является дочерью тренера Этери Тутберидзе, уже имеет гражданство США, но Смолкину будет сложно получить его до Олимпиады.

Заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Горшков заявил в разговоре с NEWS.ru, что Дэвис и Смолкин имеют право на переход в сборную Грузии. По его словам, это сложный вопрос, поскольку спортсмены год были на блоке.