«Имеют право»: фигурист о переходе Дэвис и Смолкина в сборную Грузии Заслуженный тренер Горшков заявил, что Дэвис и Смолкина имеют на право на переход в сборную Грузии

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Горшков заявил в разговоре с NEWS.ru, что российский танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина имеет право на переход в сборную Грузии. По его словам, это сложный вопрос, поскольку спортсмены год были на блоке.

Спортсмены год были на блоке и не выступали, поэтому это сложный вопрос сейчас, нужно ли нам отпускать наших спортсменов в сборные других стран или нет, я все-таки с подробностями ситуации незнаком. Мне кажется, что они по регламенту уже имеют права выступать, поэтому федерация и одобрила переход, — сказал Горшков.

Он добавил, что в сегодняшней обстановке непонятно все, и не ясно, когда и кто сможет вновь выступать.

Ранее стало известно, что дочь российского тренера Этери Тутберидзе Дэвис и Смолкин перейдут в сборную Грузии. Бюро исполкома Федерации фигурного катания на коньках России 25 мая постановило отпустить спортсменов.

В январе РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что Дэвис и Смолкин могут перейти в сборную Израиля. Перед этим СМИ писали, что фигуристы намерены выступать за США.