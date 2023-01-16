РИА Новости: фигуристы Дэвис и Смолкин могут перейти в сборную Израиля

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский танцевальный дуэт фигуристов Диана Дэвис и Глеб Смокин рассматривают возможность смены спортивного гражданства и перехода в сборную Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Ранее появлялись сообщения о том, что фигуристы намерены выступать за сборную США.

По имеющимся данным, конкретных договоренностей с Израилем еще не достигнуто, окончательное решение будет приниматься, исходя из политической обстановки в мире. В случае, если сборная России в ближайшее время будет допущена к международным совревнованиям, дуэт может отказаться от планов по смене спортивного гражданства.

В минувшем сентябре американский журналист Дэвид Лис сообщил, что фигуристка Диана Дэвис и ее партнер по танцам на льду Глеб Смолкин будут выступать за США.

В августе 2022 года мать Дэвис, заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в третий раз за межсезонье улетела в США. Она провела в Соединенных Штатах Америки больше месяца. Тогда сообщалось, что Дэвис будет получать американское гражданство. Однако позже дочь Тутберидзе опровергла эту информацию, назвав себя российской фигуристкой.