Дочери Тутберидзе и Смолкину разрешат перейти в другую сборную Skating Lesson: дочери Тутберидзе Дэвис и Смолкину разрешили сменить спортивное гражданство

Фото: Ma Ning/XinHua/Global Look Press

Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала разрешение на смену спортивного гражданства Диане Дэвис и Глебу Смолкину, выступающим дуэтом в танцах на льду, рассказал журналист Дейв Лиз на странице The Skating Lesson в Twitter. По его данным, Дэвис, которая является дочерью тренера Этери Тутберидзе, уже имеет гражданство США, но Смолкину будет сложно получить его до Олимпиады.

Предполагалось, что они будут представлять Грузию, — сообщило издание.

По данным источника, ФФККР при этом отказала в праве на смену гражданства Аннабель Морозовой. Однако отец фигуристки тренер Николай Морозов заявил ТАСС, что его дочь и ее партнер в паре Игорь Еременко не запрашивали разрешения на переход в другую сборную. По его словам, сейчас дуэт готовится к контрольным прокатам, которые пройдут в сентябре в Москве. Тренер утверждает, что Морозова и Еременко не собираются менять своих планов. В феврале источник агентства сообщал, что Морозова, выступавшая с Дэвидом Нарижным, тренируется с Еременко в США, в марте эту информацию подтвердил тренер Илья Авербух.

В январе РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что Дэвис и Смолкин могут перейти в сборную Израиля. Перед этим СМИ писали, что фигуристы намерены выступать за США.