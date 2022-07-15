Не железная леди: как американский блогер вывел Тутберидзе из себя Таких эмоций от известного тренера не ожидал никто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Этери Тутберидзе

Этери Тутберидзе не самый активный человек в инфополе. Она редко общается со СМИ, ещё реже оставляет какие-то комментарии в соцсетях. Чтобы подобное произошло должен быть какай-то особенный повод. И он случился. Этери Тутберидзе обрушилась с критикой в адрес американского блогера Дейва Лиза. Причем сделала это так ярко, что вряд ли теперь кто-то об этом забудет. Рассказываем, как американский блогер вывел из себя Тутбереридзе.

«Дейв, ты дерьмо»

Накануне Дейв опубликовал в одной из социальных сетей анонс к очередному выпуску The Skating Lesson. Под постом максимально неожиданно появился комментарий Этери Тутберидзе. Содержание было следующим:

Дейв, ты полное дерьмо. У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг тебя. Позор тебе, — написала Тутберидзе.

Учитывая статус Тутберидзе «железная леди», ее сдержанность в проявлении каких бы то ни было эмоций, этот комментарий удивил. Мягко говоря.

Ответ Дейва последовал незамедлительно.

Похоже, Этери понравился последний выпуск моего подкаста, — написал он.

Хоть комментарий Тутберидзе оказался весьма резонансным, но ее эмоции объяснимы.

Фото: Соцсети Дейв Лиз

«Поклонник» Тутбуридзе

Дейв Лиз уже очень давно неровно дышит к отечественному фигурному катанию. За последние несколько лет в чем только он не пытался уличить наших фигуристов, тренеров и спортивных функционеров. Особенное внимание всегда было, конечно же, приковано к группе Тутебридзе. С этой командой у него сложился, как модно сейчас говорить, настоящий «мэтч».

Именно Дейв обвинил как-то группу Тутберидзе в использовании блокаторов гормонов, чтобы ее ученицы могли добиваться высоких результатов. Именно Дейв называл фигуристок Этери «прокисшим молоком», а программы Даниила Глейхенгауза «фастфудом». Также ему принадлежит высказывание об ужине российского специалиста с судьями на чемпионате Европы в Таллине. Мол, благодаря этому ее подопечные заработали такие высокие баллы на турнире.

Впрочем, про эти нападки все уже давным-давно забыли. В первую очередь сама Тутберидзе, которая в принципе никогда особо не обращала внимание на обвинения «поклонника» из Америки.

Но, как известно, терпение и труд делают свое дело. Американцу все-таки удалось непросто заинтересовать, но и разозлить Тутберидзе. Он зашел с козырей — с «инсайдов» о ее дочери Диане Дэвис.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Диана Дэвис и Глеб Смолкин

За дочь и двор....

В начале июня известный блогер всколыхнул российское информационное пространство. Он сообщил, что дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду, готовится к переходу в сборную США. Поверить в эту новость было легко. Диана родилась в Сан-Антонио (США) и имеет американское гражданство, последние несколько лет она живет и тренируется в Штатах (в том числе в этом межсезонье). Добавьте теперь к этому тот факт, что наши фигуристы на неопределённый срок (скорее всего, на очень длительный) лишились международных стартов. Имея все эти вводные, нетяжело было себе представить расклад, при котором Дэвис могла оказаться в сборной США.

Более того, когда появились первые новости о возможном трансфере, Диана толком не опровергла их. А Тутберидзе, в свою очередь, отреагировала только на дополнение к новости Лиза о том, что она тоже была бы не против присоединиться к сборной США. Тренер назвала эту информацию «фейком».

На этом Дейв не остановился. Спустя некоторое время он дал новость о просмотре дочери Тутбеирдзе в Федерации фигурного катания сборной США. Параллельно с этим в Сети распространилось фото документа о регистрации брака Дианы с ее партнером в танцах (и в жизни) Глебом Смолкиным. После этого многие в России уже мысленно попрощались с парой Дэвис/Смолкин.

Только благодаря большому посту Дианы, в котором она отметила, что продолжает оставаться фигуристкой сборной России и с нетерпением ждет начала сезона, все немного подуспокоились. Все, но не Тутберидзе.

В тот момент, когда уже многие стали потихоньку забывать о произошедшем, Тутберидзе вновь напомнила об этом. Очевидно, что фейки (так этот илии нет, поймем только когда начнется новый сезон) о дочери задели прославленного тренера за живое. Оно и понятно. Диана Дэвис — единственная дочь и ее главная «фаворитка» в фигурном катании.

Тутбеирдзе, как любая мать, желает уберечь своего ребенка от всего, что может ему навредить. В том числе от недостоверной информации. Когда дело касается вопроса защиты собственных детей, родители зачастую не чувствуют никаких ограничений. Они могут быть грубыми, эмоциональными и, возможно, не всегда справедливыми.

В сложившейся ситуации Этери Тутберидзе повела себя как мать. Нужно ли ее за это осуждать? Пусть каждый сам ответит на этот вопрос.