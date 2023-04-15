Шоу команды тренеров Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза состоялось 13 апреля на льду московского Дворца спорта «Мегаспорт». В нем приняли участие сильнейшие фигуристы отделения «Хрустальный» и другие лидеры российского фигурного катания, в том числе олимпийские чемпионки — Анна Щербакова, Алина Загитова, Евгения Медведева.

Роль ведущего исполнил Максим Траньков. Также представление посетила Татьяна Тарасова. Подробнее о самом шоу, красивые прыжки и неповторимые номера фигуристов — в фотоматериале NEWS.ru.

Аделия Петросян выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аделия Петросян выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Арсений Федотов выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арсений Федотов выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Софья Акатьева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Софья Акатьева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Евгений Семененко выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Семененко выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Елизавета Туктамышева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Туктамышева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Евгения Медведева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Медведева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Анна Щербакова выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Щербакова выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Камила Валиева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Аделия Петросян выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аделия Петросян выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Евгений Семененко выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Семененко выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Пётр Гуменник выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пётр Гуменник выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Камила Валиева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Алина Загитова выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Анна Щербакова выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Щербакова выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Татьяна Волосожар и Максим Траньков выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Волосожар и Максим Траньков выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Камила Валиева, Алина Загитова и Анна Щербакова выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева, Алина Загитова и Анна Щербакова выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе