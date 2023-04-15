Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Аделия Петросян выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Аделия Петросян выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Арсений Федотов выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Арсений Федотов выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Софья Акатьева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Софья Акатьева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Семененко выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Семененко выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елизавета Туктамышева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елизавета Туктамышева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгения Медведева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгения Медведева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анна Щербакова выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анна Щербакова выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Аделия Петросян выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Аделия Петросян выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Семененко выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Семененко выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пётр Гуменник выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пётр Гуменник выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алина Загитова выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алина Загитова выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анна Щербакова выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анна Щербакова выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Волосожар и Максим Траньков выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Волосожар и Максим Траньков выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе