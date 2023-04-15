Шоу команды тренеров Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза состоялось 13 апреля на льду московского Дворца спорта «Мегаспорт». В нем приняли участие сильнейшие фигуристы отделения «Хрустальный» и другие лидеры российского фигурного катания, в том числе олимпийские чемпионки — Анна Щербакова, Алина Загитова, Евгения Медведева.
Роль ведущего исполнил Максим Траньков. Также представление посетила Татьяна Тарасова. Подробнее о самом шоу, красивые прыжки и неповторимые номера фигуристов — в фотоматериале NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Аделия Петросян выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Арсений Федотов выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Софья Акатьева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгений Семененко выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Елизавета Туктамышева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгения Медведева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Щербакова выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Камила Валиева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Аделия Петросян выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгений Семененко выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пётр Гуменник выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Камила Валиева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Алина Загитова выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Щербакова выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Волосожар и Максим Траньков выступают на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе