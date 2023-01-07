Бывшая ученица Тутберидзе получила серьезную травму Бывшая ученица Тутберидзе Рубцова сломала ногу на тренировке

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Любовь Рубцова

Бывшая ученица российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Любовь Рубцова сломала ногу при попытке прыгнуть тройной аксель на тренировке, передает РИА Новости. По словам тренера 13-летней спортсменки Алексея Василевского, окончательные результаты обследования будут известны 8 января.

Все произошло на тренировке, Люба пробовала исполнить тройной аксель, не дошла немножко. Все обследования пока до конца не прошли, завтра будет контрольное обследование, так что будет уже больше информации, — сообщил Василевский.

Рубцова считалась одной из самых перспективных воспитанниц Тутберидзе в младшей возрастной категории. В октябре фигуристка стала тренироваться под руководством Василевского.

Ранее стало известно, что фигуристка Софья Акатьева завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. В сумме за короткую и произвольную программы 15-летняя спортсменка набрала 249,74 (85,59 + 164,15) балла.

В 2021 году Акатьева стала двукратной чемпионкой России среди юниоров. Тогда серебро досталось Софье Самоделкиной, а воспитаннице Евгения Плющенко Софье Муравьевой — бронза.