Бывшая ученица российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Любовь Рубцова сломала ногу при попытке прыгнуть тройной аксель на тренировке, передает РИА Новости. По словам тренера 13-летней спортсменки Алексея Василевского, окончательные результаты обследования будут известны 8 января.
Все произошло на тренировке, Люба пробовала исполнить тройной аксель, не дошла немножко. Все обследования пока до конца не прошли, завтра будет контрольное обследование, так что будет уже больше информации, — сообщил Василевский.
Рубцова считалась одной из самых перспективных воспитанниц Тутберидзе в младшей возрастной категории. В октябре фигуристка стала тренироваться под руководством Василевского.
Ранее стало известно, что фигуристка Софья Акатьева завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. В сумме за короткую и произвольную программы 15-летняя спортсменка набрала 249,74 (85,59 + 164,15) балла.
В 2021 году Акатьева стала двукратной чемпионкой России среди юниоров. Тогда серебро досталось Софье Самоделкиной, а воспитаннице Евгения Плющенко Софье Муравьевой — бронза.