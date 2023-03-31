Мировое фигурное катание деградирует: почему там так плохо без России Разбираем, что было не так в этом году без российских спортсменов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Туктамышева

Год назад Международный союз конькобежцев (ISU) прислушался к рекомендациям Международного олимпийского комитет (МОК) и отстранил российских фигуристов от соревнований под своей эгидой. Чемпионат мира в Монреале, состоявшийся спустя месяц после Олимпиады в Пекине, прошел без участия сборной России. Тогда казалось, что это временно, ведь наши спортсмены задавали тренды и были на ведущих ролях. Но прошел год, и ситуация не изменилась: российских фигуристов по-прежнему не пускают на международные турниры. NEWS.ru рассказывает, как поменялось международное фигурное катание без России.

Азиатки рулят, но очень слабо

Главными антагонистами России в женском одиночном катании традиционно были азиатские фигуристки. Иногда в борьбу за медали врывались американки, но их мужское катание было куда ярче женского. В отсутствии Валиевой, Щербаковой, Трусовой, Туткамышевой и юных фигуристок «Хрустального» Азия захватила одиночное катание: что у мужчин, что у женщин. Лидером сезона-2022/23 в отсутствии россиянок стала Каори Сакамото — японка, соревновавшаяся еще во времена Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

Ветеран по меркам женского одиночного катания пережила и взлеты и падения, но Олимпиада в Пекине стала вторым дыханием для Сакамото: она неожиданно стала третьей, хотя весь пьедестал почета Игр заведомо отдавали Щербаковой Трусовой и Валиевой. Но Камила, как известно, не справилась с давлением из-за допингового дела и завалила произвольную программу, став в Пекине четвертой.

После отстранения России Сакамото сразу же стала чемпионкой мира, свой статус подтвердила и через год, несмотря на нестабильное выступление по ходу сезона и травмы в финале Гран-При. И, тем не менее, Сакамото — одна из немногих, кто высказывается за возвращение российских фигуристок. Это ценно, ведь она наверняка понимает, что в их присутствии она вряд ли бы добилась тех титулов, какие завоевала сейчас.

«Когда к соревнованиям вновь допустят российских фигуристов, я думаю, это определенно придаст мне мотивации — и мне надо будет еще больше работать. Жду этого момента с нетерпением», — рассказывала японка Sports.ru.

Минус 12 баллов — результат нынешней Сакамото в сравнении с Сакамото прошлогодней, когда японке еще противостояли сильнейшие россиянки. Сейчас Каори — хуже себя самой, когда у неё была сильная конкуренция.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Каори Сакамото

В Европе все плохо без наших

Уровень женского одиночного катания в этом сезоне заметно упал не только в Азии: на чемпионате мира в Сайтаме не было ни одного элемента ультра-си! Для сравнения в финале российской серии Гран-при в произвольной программе было заявлено порядка 20 четверных прыжков и тройных акселей. Это почти наверняка означает, что любая фигуристка из то-10 чемпионата России текущего года запросто могла бы попасть в призы международных соревнований.

Европейское фигурное катание так и вовсе не справляется без наших. Без Щербаковой, Валиевой и Трусовой победительницей чемпионата Европы стала выступающая за Грузию Анастасия Губанова. Экс-россиянка годом ранее была лишь седьмой, а на чемпионате мира вообще замкнула топ-14. Луна Хендрикс из Бельгии, которая во времена россиянок ни разу не попадала в медали, также была нестабильна в этот календарный год, но получила три медали: серебро ЧМ-2022, бронза ЧМ-2023 и серебро ЧЕ-2022.

Всего этого не было бы, если бы ISU принял решение вернуть россиянок на соревнования под своей эгидой. Даже юные Софья Акатьева и Аделия Петросян запросто могли бы составить конкуренцию Сакамото и другим азиаткам: Ли Хэ Ин, Маи Михары и Ким Чхэен, в арсенале которых только тройные прыжки. И уж тем более Валиева, Трусова и Щербакова могли бы разобраться с ними без проблем за счет значительно более богатого арсенала. Им даже в идеальной форме для пьедестала не нужно быть.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Анастасия Губанова (Грузия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине

В танцах на льду полный раздрай

Раздрай касается и мирового и российского фигурного катания в этой дисциплине. После того, как Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон завершили карьеру, а Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова и Иван Букин сосредоточились на здоровье и личной жизни, начался полный хаос. В России за год более пяти пар распались, воссоединились, переругались и распались заново, а в мировых танцах на льду на первый план вышли те, кто еще недавно замыкал топ-5.

Лидеры российских танцев на льду в этом сезоне Елизавета Худайбердиева и Егор Базин все свои старты выиграли с падениями, а Мэдисон Чок и Эван Бейтс стали чемпионами мира, совершив ту же ошибку. Танцы на льду, всегда считавшиеся субъективным видом спорта, превратились в жанр, где падения — норма.

В текущем сезоне зрители могли наслаждаться лишь тремя достойными дуэтами: Чок/Бейтсом (США), а также Пайпер Гиллес/Поль Пуарье из Канады и Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри. Они и разыграли все медали сезона между собой. Вряд ли бы что-то изменилось в присутствии Дианы Дэвис и Глеба Смолкина — серебряные призеры чемпионата России-2022 пропустили все старты текущего сезона. Их ждали на родине, но они ради грин-карты решили остаться в США, в сборную которой их сватали на протяжении долгого времени.

Синицина/Кацалапов и Степанова/Букин вряд ли бы прервали свои семейные дела ради постолимпийского сезона, даже если бы Россию пустили всюду. Остается наслаждаться танцами на льду с падениями.

Фото: Lan Hongguang/Global Look Press Александра Степанова (слева) и Иван Букин

У пар вдруг стали сильны японцы

В отличии от танцев, со спортивными парами в России пока все стабильно. Ученики Тамары Москвиной продолжают доминировать, изредка сталкиваясь с конкуренцией в лице Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Они и Анастасия Мишина/Александр Галлямов с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским — потенциально первые три номера на международных соревнованиях. Особенно после ухода Суй Вэньцзин и Хань Цуна из спорта.

В их отсутствии на мировой арене неожиданно в лидеры вырвались японцы. Будучи первым номером в своей стране, Рику Миура и Риюти Кихара никогда не были в топе мировых спортивных пар. Встав вместе в 2019-м фигуристы из страны восходящего солнца стали восьмыми на Олимпиаде в Пекине — что достаточно неплохо, учитывая небольшой опыт взаимодействия.

С уходом россиян и китайцев вышло так, что конкуренции Миуре и Кихаре составить могли лишь Алекса Книрим и Брендон Фрейзер из США. Между японцами и американцами и развернулась вся борьба в сезоне-2022/23 — Миура и Кихара стали чемпионами мира, победителями чемпионата четырех континентов и финала Гран-при, Книрим и Фрейзер были всегда за их спинами.

Ноль конкуренции, слабые поддержки, прыжки — все, чем могли гордиться спортивные пары в мире, пока Бойкова и Козловский исполняли четверную подкрутку в России.

У мужчин не все так однозначно

Российские поклонники фигурного катания привыкли, что после противостояния Алексеея Ягудина и Евгения Плющенко в стране перестало развиваться мужское одиночное катание. Особенно заметно это было, когда ученицы Этери Тутберидзе рвали на международной арене, а наши мужчины дай бог получали одну квоту, которую благополучно запарывали, занимая места где-то за пределами топ-10.

Ситуация начала улучшаться с появлением Марка Кондратюка, который достойно проявил себя в командных соревнованиях Пекина-2022. Против Юдзуру Ханю и Натана Чена ученику Светланы Соколовской, конечно, ловить было нечего, но уже тогда было понятно, что мужское катание в России будет жить.

Следующей после Олимпиады сезон это доказал: кроме Кондратюка подросли и другие — Петр Гуменник, Евгений Семененко. Прыжки стали стабильными, а чемпионат России перестал быть соревнованием среди тех, кто больше упадет.

Сложно предположить, как бы наши одиночники проявили себя на международной арене, получи они такую возможность. Учитывая, что Илья Малинин — фигурист, владеющий всеми четверными прыжками в мире, оказывается за спинами других спортсменов.

Американец с русскими корнями в сентябре 2022-го стал первым фигуристом в мире, исполнившим четверной аксель. Экстра-прыжок, за которым так гнался Ханю, покорился только Малинину. Но даже с таким достижением Илья в текущем сезоне не лучший. Куда большим почетом у судей пользуется Шома Уно — японец берет своей харизматичностью, плавностью и стабильностью. Малинина уже сравнивают с Александрой Трусовой, которая даже с пятью четверными (!) прыжками на Олимпиаде-2022 умудрилась проиграть Анне Щербаковой.

Пока все это выглядит вселенской несправедливостью, как и то, что нашим лучшим фигуристам закрыта дорога в мир их вида спорта. Мир, который, может быть, и проживет без российских спортсменов, но точно не станет лучше.

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