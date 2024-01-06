Шоу Плющенко, запись песен, Кондратюк: как сейчас живет Александра Трусова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова в шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской «Русалочка»

Серебряный призер Олимпиады в Пекине по фигурному катанию Александра Трусова в сезоне-2022/23 по медицинским показаниям пропустила чемпионат России и финал Гран-при РФ. Чем сейчас занимается спортсменка, что известно о ее личной жизни?

Где сейчас выступает Александра Трусова

В нынешнем спортивном сезоне Александра Трусова также не принимает участие в соревнованиях, однако она задействована в шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Фигуристка исполняет главную роль в постановке на льду «Русалочка».

По сюжету юная Ула, роль которой играет спортсменка, спасает во время кораблекрушения принца Андриана, его сыграл двукратный чемпион России Евгений Семененко. Отца Русалочки, покровителя подводного царства Нептуна, в шоу играет Евгений Плющенко.

Трусова также задействована в ледовых шоу «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», с которыми она вместе с другими фигуристами гастролирует не только по России, но и по другим странам, в частности в Китае.

В конце декабря продюсер Яна Рудковская сообщила, что Александра Трусова получила травму ноги перед премьерой шоу «Русалочка». Однако спортсменка смогла отыграть свою роль.

«Саша устала очень сильно, она вчера упала, разбила ногу. Сегодня каталась на волевых, как и Евгений Викторович [Плющенко]», — сообщила она «Чемпионату».

Чем еще занимается Александра Трусова

Александра Трусова в период отсутствия соревнований увлеклась стрип-пластикой. Спортсменка не считает это направление в танцах пошлым и призналась, что ей доставляет удовольствие это хобби.

«Мне очень нравится, это очень женственно. Сейчас я занимаюсь этим периодами. Я танцую, мы снимаем видео, потом я прекращаю на время. Потом находится время, и я опять танцую», — рассказала она в интервью YouTube-каналу Евгении Медведевой.

Александра Трусова за последний год также выпустила две песни. Дебютную композицию фигуристка презентовала в день своего 19-летия, 23 июня. Она представила публике песню «Два крыла».

В декабре она также представила трек «Я не кукла», который записала вместе с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

«С безумным трепетом мы готовы представить вам нашу песню. Для нас это не просто совместная работа, а трансформация нашей дружбы во что-то большее. Искреннее спасибо автору и продюсеру Вадиму Антонову за то, что помог передать наши мысли и желания», — написала Трусова в своем Telegram-канале.

Что известно об отношениях Трусовой с Кондратюком

Александра Трусова и олимпийский чемпион в командном соревновании Марк Кондратюк сблизились после Олимпиады в Пекине. Фигурист поддержал коллегу после того, как она упустила золото на соревнованиях, между ними завязались романтические отношения.

Спортсмены не скрывали свой роман, публиковали совместные снимки в социальных сетях и вместе появлялись на светских мероприятиях. В этот период Трусова даже перешла к тренеру Кондратюка — Светлане Соколовой.

О разрыве фигуристов стало известно летом. Они перестали кататься в паре в шоу Евгения Плющенко. Об окончании отношений Трусова и Кондратюк не говорили, но в ситуацию внесла ясность тренер Татьяна Тарасова, заявив, что этот роман закончился.

После расставания Александра Трусова продолжила участвовать в ледовых шоу, а Марк Кондратюк вернулся к соревнованиям.

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