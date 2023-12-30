Пассажиры маршрутки в Ленобласти отбили девочку от педофила

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиры устроили драку в маршрутке из-за домогательств мужчины девочки-подростка в Ленинградской области, сообщает «Фонтанка». Злоумышленника задержали, мать пострадавшей обратилась в полицию.

Инцидент произошел поздно вечером 29 декабря на маршруте Петербург — Подпорожье. Водитель транспортного средства сообщил о потасовке в салоне. По прибытии полиция задержала 52-летнего петербуржца, который представился заведующим отделом известного вуза. Ему вручили протокол о мелком хулиганстве.

При этом на следующий день в полицию с заявлением обратилась 45-летняя жительница Лодейного Поля, чья 16-летняя дочь ехала в той самой маршрутке. Девочка пожаловалась, что в салоне ее за бедра трогал незнакомец.

Ранее в Выборгском районе Санкт-Петербурга женщина обвинила педиатра в развратных действиях в отношении ее 16-летней дочери. По словам женщины, инцидент произошел 13 ноября в кабинете. Полиция начала поиски мужчины. Подозреваемому 53 года.

До этого жительница Санкт-Петербурга пожаловалась на 34-летнего мужчину, который, по ее словам, совершал действия развратного характера около детского сада и школы на бульваре Новаторов. Позднее подозреваемого задержали на проспекте Ветеранов. Сразу после этого на него поступила еще одна жалоба. Правоохранители также выяснили, что мужчина уже был судим по одной из статей, связанных с наркотическими веществами.