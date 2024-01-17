«Жесткий процесс»: почему у Тутберидзе не получается работать с мальчиками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Этери Тутберидзе

Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев перешел в группу Этери Тутберидзе. Фигурист долгое время тренировался у Кирилла Давыденко, с которым добился первых успехов — выиграл юниорское первенство, съездил на чемпионат Европы и Олимпийские игры. Но перед переходом к Тутберидзе спортсмену не хватало стабильности в прокатах. Чем может завершиться этот трансфер и почему раньше мальчики из группы тренера не показывали высоких результатов на соревнованиях — в материале NEWS.ru.

Что случилось с сильнейшим российским одиночником

Мозалев всегда выделялся своими программами во многом благодаря экспериментам Давыденко, пробовал исполнять разные многооборотные прыжки — помимо привычных тулупа и сальхова, делал четверной флип. Как писал ТАСС со ссылкой на анонимный источник, в последнее время между фигуристом и тренером часто возникали конфликтные ситуации. По данным издания, именно из-за этого Андрей решил сменить наставника.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Андрей Мозалев

Мозалев уже подтвердил информацию о переходе к Тутберидзе. «Уже провел первую тренировку. В ближайшее окно для переходов оформим трансфер и будем выступать за Москву», — прокомментировал ситуацию чемпион мира среди юниоров.

Почему Мозалеву нужен переход к Тутберидзе

Еще в начале сезона на первый важный турнир Мозалев отправился без главного тренера. В интервью «СЭ» он объяснил, почему поехал без наставника.

«Давыденко меня спрашивал, как мне будет лучше. Я ответил, что с Денисом Луниным лучше. Просто... и для разнообразия тоже. Я все время с Кириллом Анатольевичем, с Кириллом Анатольевичем... А тут с Денисом Сергеевичем», — говорил российский фигурист.

Последние сезоны Мозалев провел не лучшим образом: на пятом этапе Гран-при России он стал только седьмым. Фигурист честно признавался Sport24, что недоволен своими результатами.

«Что случилось, то уже случилось. Это можно уже забыть и кататься дальше в удовольствие. Сейчас такой сезон — нет международных стартов, так что не стоит зацикливаться на прыжках. Я уже устал расстраиваться, хочу счастливую и радостную жизнь, а не вот это вот все», — отвечал Мозалев журналистам в ноябре 2023-го.

Мозалев отличается хорошими вращениями, прыжками, дорожками шагов и компонентами в своих выступлениях. Тутберидзе не добивалась ранее успехов с одиночными фигуристами, хотя девушки из ее группы показывают стабильно высокие результаты несколько сезонов подряд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Мозалев

Какие методы использует Тутберидзе при работе с фигуристами

Этери Тутберидзе прославилась как тренер фигуристок: сначала были успехи на юниорском уровне с Полиной Шелепень, потом на юниорском и взрослом с Юлией Липницкой, Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой, Аленой Косторной, Александрой Трусовой, Анной Щербаковой, Камилой Валиевой, Софьей Акатьевой, Аделией Петросян и многими другими.

Косторная называла методику работы тренера «конвейером», объясняя, что, когда одна спортсменка добивается возможных результатов, она уже не может справиться с давлением и изменяющимся телом (обычно в таком случае пик приходится на 15–17 лет фигуристки) — и на смену ей приходит другая.

С одиночниками ситуация иная. За долгие годы работы Тутберидзе так и не удалось выстроить точную схему работы с фигуристами. У них все происходит не так, как у девушек: спортсмены начинают показывать трудные элементы гораздо позже. Многооборотные прыжки в 15 лет делают далеко не все, многие ждут момента, когда у них появится достаточно физических сил для этого. Это не вписывается в систему, направленную на большое количество целиковых прокатов на тренировках и многократные повторения элементов.

Кто из мальчиков работает с Тутберидзе

До прихода Мозалева у Тутберидзе тренировались два одиночника: Даниил Самсонов, ставший пятым на последнем чемпионате России, и грузинский спортсмен Ника Егадзе. Первый из них выиграл два первенства России, установил несколько мировых юниорских рекордов, исполнял четверной лутц и сложные каскады прыжков, отличался музыкальностью.

Потом карьера Самсонова пошла на спад — у спортсмена диагностировали синдром Осгуда-Шляттера, из-за которого возникает боль в суставах. Полноценно вернуться Даниилу пока не удалось, хотя он работает над этим. Ника Егадзе тоже так и не пришел к стабильности, хотя способен показывать высокие результаты.

В прошлом году у Тутберидзе тренировался чемпион Италии Даниэль Грассль. Он приехал в Россию, чтобы добиться стабильности в своих результатах. После чемпионата Европы итальянец смог пробиться в шестерку сильнейших и выглядел вполне счастливым. Он рассказывал, что Федерация фигурного катания Италии и его близкие поддерживают его, а если и есть некоторые хейтерские комментарии со стороны поклонников, он старается не обращать на них внимания.

В конце сезона Даниэль покинул группу Тутберидзе и прекратил выступления на любых соревнованиях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Даниэль Грассль

С какими проблемами сталкиваются одиночники Тутберидзе

Несколько сезонов у Тутберидзе тренировался чемпион России Сергей Воронов, но потом ушел от нее. Чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов также не сработался с тренером. Адьян Питкеев закончил карьеру из-за травмы спины.

«Насколько я понимаю, Мозалев уже взрослый парень, с именем, с какими-то своими привилегиями в тренировках. А у Этери Георгиевны высокие нагрузки, как бы он не травмировался», — высказала всеобщие опасения олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

На ее слова в социальных сетях достаточно саркастически отреагировала сама Тутберидзе, опубликовав картинку со словами экс-фигуристки и вопросом: «Откуда информация?»

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова тоже говорила о непростых условиях для фигуристов у Тутберидзе. «Что будет дальше — покажет время, мы знаем, что в штабе Тутберидзе тренировочный процесс жесткий. Интересно, как Андрей с этим справится. Если он принял такое решение, значит, готов к жестким переменам в своей карьере», — отметила Леонова.

Останется ли Мозалев с Тутберидзе

Подавляющее большинство специалистов отметили, что, когда спортсмен уходит от одного тренера к другому, значит, он ищет себя и хочет развиваться. По мнению Александра Жулина, Андрей хочет сменить спортивное гражданство после перехода. Сам Мозалев опроверг эти слова. Фигурист заявил, что родился в России и хочет представлять ее на соревнованиях, даже если бан растянется на долгие годы.

Как отметил Илья Авербух, сотрудничество Давыденко и Мозалева было успешным. Он считает, что работа с Тутберидзе также будет эффективной. По мнению бронзового призера чемпионата России Катарины Гербольдт, проблему нужно было искать не в тренере, а в самом себе. Она добавила, что девочки у Тутберидзе катаются прекрасно, а вот как будут выступать мальчики, вопрос открытый.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Этери Тутберидзе

«Будем смотреть, к чему приведет работа с Тутберидзе. Она прекрасно тренирует девочек. Лучшие девочки катаются в ее группе. Как катаются мальчики, посмотрим», — поделилась ожиданиями экс-фигуристка с «Чемпионатом».

Мозалев планирует опровергнуть всеобщее мнение, что у Тутберидзе не получается тренировать фигуристов. «Я бы не сказал, что нагрузки настолько драматичные. Когда переходил, вообще об этом не думал, потому что сейчас готов все сделать и отдать, чтобы достичь своих целей как фигурист. В том числе идти на риск, окей, если кто-то так думает. Я готов на все. Цель — стать лидером мужского одиночного катания в России, на данный момент так. Но цели еще выше, конечно, и не ограничиваются российскими стартами», — заключил Мозалев.

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