Превзошла Валиеву: кто такая Аделия Петросян, выигравшая чемпионат России

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Призеры женского одиночного катания чемпионата России (слева направо): Софья Муравьева — серебряная медаль, Аделия Петросян — золотая медаль, Камила Валиева — бронзовая медаль

Чемпионат России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске выиграла 16-летняя Аделия Петросян. На турнире фигуристка опередила ученицу Евгения Плющенко Софью Муравьеву и чемпионку Европы Камилу Валиеву. Ученица Этери Тутберидзе не проигрывает никому с марта, хотя титул чемпионки страны ей покорился только с третьего раза. Кто такая Аделия Петросян и как она выиграла главный титул в России — в материале NEWS.ru.

«Я вообще никакая была»

Сейчас Петросян 16 лет, но встать на коньки Аделия захотела еще в два года. Родители предложили дочке немного подождать. Через пару лет желание фигуристки не изменилось, и мама отвела ее на каток «Москвич». Петросян рассказывала, что увидела передачу «Ледниковый период» и решила попробовать так же.

Аделия тренируется в группе Этери Тутберидзе — к этому специалисту фигуристка попала в марте 2019 года. Сначала было сложно — спортсменка не понимала, что делать после окончания тренировки и как себя вести. Взяли Петросян тоже не сразу — некоторое время ей об этом вообще ничего не сообщали, а потом позвали на летние сборы. И только по этому факту Петросян поняла, что, скорее всего, она будет тренироваться у Тутберидзе.

«Сначала все было сложно, конечно. Нужно перестроиться на эту систему, понять, как это работает. А я-то в то время вообще никакая была. Надо было подстроиться под бешеный ритм, для меня это было необычно», — вспоминала в интервью Матч ТВ первые впечатления от тренировок на катке «Хрустальный» Аделия.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Аделия Петросян

Аделия справлялась с ультра-си лучше мужчин

Фигуристка уже многое умела, когда попала к Этери Георгиевне, — исполняла все тройные прыжки, была хорошо обученной. Главной проблемой Аделии была нестабильность. Она часто могла исполнить двойной прыжок вместо тройного на соревнованиях или упасть. Прокатать программу до конца тоже было сложно.

Постепенно проблемы со стабильностью начали уходить благодаря тренировкам у Тутберидзе, а потом фигуристка и тренер начали усложнять контент. Уже через два года после начала работы с Этери Георгиевной Аделия смогла исполнить на чемпионате России два сложных прыжка ультра-си — четверные риттбергеры, которые удаются далеко не всем мужчинам. На том турнире Петросян стала четвертой. Но из-за пересмотра результатов после разбирательств в допинг-деле Камилы Валиевой Аделия должна стать бронзовым призером чемпионата.

«Я начала прыгать риттбергер по своей инициативе. В тренировках он сначала, естественно, не получался, а потом мы совместными усилиями с тренерами смогли добиться выезда и показать его на соревнованиях», — объясняла Петросян.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Аделия Петросян

Фирменный элемент Туктамышевой тяжело дался Петросян

Фигуристка мечтала выучить и тройной аксель — не четверной, но тоже элемент ультра-си, который с трудом дается многим девушкам. Дело в том, что этот прыжок исполняется на ход вперед и в нем содержится не три оборота, а три с половиной. Техника отличается от остальных прыжков. Наиболее успешно и стабильно на протяжении многих лет его исполняла Елизавета Туктамышева. В конце 2021 года Аделия говорила, что этот элемент не получается у нее вообще. Но так как многие девушки его прыгают, ей нужно их догонять.

Всего через два месяца аксель покорился фигуристке. В социальных сетях группы Этери Тутберидзе появилось видео, на котором Петросян исполняет и этот прыжок, и каскад четверной флип + тройной тулуп. Флип в четыре оборота Аделия до этого тоже никогда не показывала. Следующей осенью на этапе Гран-при в Сочи у фигуристки в первый раз получился чистый тройной аксель в прокате. Кроме этих элементов ультра-си, спортсменка на разных турнирах пробовала еще и четверной флип и тулуп с разной степенью успешности выполнения. В том числе и на нескольких международных стартах — этапах юниорской серии Гран-при.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Аделия Петросян выступает с произвольной программой в соревнованиях среди женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

Фигуристка выиграла чемпионат России только с третьей попытки

Несмотря на такой солидный технический контент, на следующем чемпионате России Аделия стала только пятой. Она проиграла одногруппницам Софье Акатьевой и Камиле Валиевой, чемпионке мира Елизавете Туктамышевой и ученице Евгения Плющенко Софье Муравьевой. Настроение после такого результата было не лучшее — об этом Петросян упомянула на пресс-конференции после произвольной программы в Челябинске на ЧР-2024 два дня назад. Этот турнир Петросян выиграла.

«Рада, что смогла реабилитироваться и подняться с пятого места на первое. Хоть я не очень удовлетворена своим прокатом, я рада, что смогла достичь такого результата. После прошлогоднего чемпионата Нового года не было, настроение было в минусе», — рассказала ученица Тутберидзе.

В Челябинске Аделия справилась с короткой программой. Правда, в прокате фигуристка не исполняла тот самый аксель, рассказав журналистам, что потеряла его за две недели до соревнований. К произвольной прыжок не вернулся, зато там было сделано три четверных прыжка — было падение на флипе, но два остальных прыжка оценены как чистые. Петросян с преимуществом в семь баллов выиграла турнир, второе место заняла Софья Муравьева, а третье — Камила Валиева.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Аделия Петросян во время показательных выступлений на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

Петросян показывает полярные образы в программах

В короткой программе этого сезона миниатюрная Аделия раскрывает образ Майкла Джексона — фигуристка давно мечтала откатать танцевальную программу. В костюме выделяется красный пиджак с пайетками — стилизация под концертный костюм певца, в самой постановке нет какого-то глубокого смысла, зато есть множество характерных движений Джексона: «лунная походка» в дорожке шагов и слайд на коленях с вращением. А еще Аделия кричит на той самой дорожке вместе с самим Майклом.

Произвольная по своей сути — полная противоположность короткой. «Февраль» Леонида Левашкевича из цикла «Времена года» наталкивает на воспоминания о снеге, вьюге, зимних вечерах. Катание должно быть не резким, а мягким и обволакивающим. Если в короткой есть конкретный образ Джексона, то в произвольной он отсутствует.

«Мы не ставили никакой образ в произвольной, не разговаривали об этом. Просто музыка достаточно светлая, чистая, и внутри вроде бы хочется радость показывать, но в каких-то моментах там даже внутренняя боль есть», — рассказывала Петросян журналистам на этапе Гран-при в Уфе.

После пятого места на чемпионате России прошлого года Петросян не проиграла ни одного старта. Финал серии Гран-при в Санкт-Петербурге, этапы в Уфе и Омске, чемпионат страны в Челябинске. Аделия, пожалуй, единственная из всех соревнующихся фигуристов, кто сейчас способна показывать несколько разных элементов ультра-си, что поможет ей сохранять лидерство.

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