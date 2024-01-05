Головин, Овечкин и возможные олимпийцы: за кого из россиян болеть в 2024-м

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС/РИА Новости

Ислам Махачев, Александр Головин, Александр Овечкин

Российский спорт продолжает находиться под санкциями, и пока надежд на то, что в 2024 году что-то кардинально поменяется, немного. Но даже в таких тяжелых условиях поклонникам отечественного спорта есть за кого поболеть на международной арене, плюс до сих по остается надежда увидеть россиян на Олимпиаде. NEWS.ru — подробно о том, какие мировые соревнования с участием спортсменов из России нельзя пропустить в грядущем году.

Овечкин продолжит погоню за рекордом Гретцки

Пока российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» проводит худший сезон в карьере и уже успел установить личный антирекорд по длительности безголевой серии. В 2017-м Овечкин не мог отличиться на протяжении десяти встреч подряд, а в нынешнем сезоне серия растянулась на 14 игр. Всего же россиянин в текущей «регулярке» отметился шестью голами и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 66 шайб. В нынешнем году Овечкин постарается как можно сильнее приблизиться к рекорду канадца по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Никита Кучеров в отличие от Овечкина проводит один из лучших сезонов в заокеанской карьере. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» находится в топ-3 лучших ассистентов, бомбардиров и снайперов регулярного чемпионата и всерьез претендует на несколько индивидуальных призов по итогам «регулярки». Одним из конкурентов Кучерова точно будет его соотечественник Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс», который тоже проводит отличный сезон и уже переписал несколько клубных рекордов.

Помимо вышеуказанных хоккеистов, в НХЛ играет множество других россиян, за которыми можно и нужно следить. Лига остается одним из немногих островков свободы для российских спортсменов, где их не дискриминируют по национальному признаку.

Фото: John Woods/Keystone Press Agency/Global Look Press Александр Овечкин

Головин постарается заслужить переход в топ-клуб

Полузащитник «Монако» шикарно провел первую половину сезона. Россиянина три раза подряд признавали лучшим игроком месяца в клубе, а сразу несколько авторитетных французских изданий включили его в символическую сборную чемпионата страны по итогам первого круга. В 2024-м Головин планирует наращивать обороты: еще больше забивать и ассистировать, бороться вместе с «Монако» за самые высокие места и наконец-таки получить предложение от серьезного европейского топ-клуба.

Партнер Головина по сборной Далер Кузяев тоже неплохо адаптировался в чемпионате Франции и стал ключевым игроком «Гавра», который пока не решил задачу по борьбе за выживание. В случае удачной игры в 2024-м Далер вполне может рассчитывать на приглашение от клуба посерьезнее.

В отличие от играющих во Франции соотечественников Арсен Захарян пока далек от роли ключевого игрока «Реала Сосьедад». Хавбек только в конце ноября — начале декабря начал стабильно получать игровое время в испанской команде и пока отметился лишь одной голевой передачей. 2024-й станет для Захаряна моментом истины в плане европейских перспектив. Многое в нынешнем году станет понятно и с перспективами полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. С момента переезда в Италию в 2020-м он провел лишь один хороший сезон, находясь в аренде в «Торино». Вполне возможно, что зимой он снова сменит команду.

На международной арене, пусть и не в официальных играх, мы точно увидим сборную России по футболу. В марте команда Валерия Карпина проведет в Москве товарищеский матч с Сербией, а очки за игру пойдут в рейтинг ФИФА. Эта встреча станет для россиян первым поединком против европейской команды с 2021 года.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Александр Головин

Болельщики надеются увидеть бой Бивола и Бетербиева

Разговоры о поединке двух непобедимых российских боксеров Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева ходят давно, но договориться им никак не удается. В конце декабря о возможных сроках боя в интервью ТАСС рассказал менеджер Бивола Вадим Корнилов.

«Бой с Бетербиевым возможен в марте или апреле следующего года. С нашей стороны мало что может помешать этому. В случае с Бетербиевым все зависит от поединка с Каллумом Смитом и от согласия Артура», — заявил Корнилов.

Бетербиеву предстоит встретиться с британцем Смитом уже 14 января, россиянин считается безусловным фаворитом. Если после этого бой с Биволом все-таки состоится, на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира. Бетербиев владеет поясами по версиям WBC, IBF и WBO. Бивол же является чемпионом мира по версии WBA.

Махачев будет защищать титул в UFC

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев является действующим чемпионом UFC в легком весе, и в 2024-м ему предстоит защитить, возможно, и не раз, свой титул. Сам россиянин в интервью изданию «Матч ТВ» говорил, что в грядущем году хочет провести три боя.

Приблизиться к титулу в UFC постарается и российский тяжеловес Сергей Павлович, который после серии из шести побед уступил англичанину Тому Аспиналлу в ноябре. Многие российские болельщики также ждут возвращения в октагон бывшего чемпиона UFC Петра Яна, который не выступал с марта прошлого года.

Российские чемпионы есть и во втором по значимости мировом ММА-промоушене — Bellator. Вадиму Немкову в 2024-м предстоит защищать пояс в полутяжелом весе, а Усману Нурмагомедову — в легком.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Ислам Махачев (слева)

Медведев поборется за победу на турнирах Большого шлема

Один из лучших теннисистов мира Даниил Медведев в 2024 году снова будет в числе претендентов на победу во всех турнирах, в которых примет участие. Особенно болельщики ждут триумфа третьей ракетки мира на турнирах Большого шлема, пока в активе Медведева только победа на US Open-2021 и два проигранных финала на Australian Open. Именно с турнира в Австралии и по-настоящему начнется следующий теннисный сезон.

Помимо Медведева у мужчин-россиян высокие результаты способен демонстрировать Андрей Рублев который находится на пятой строчке в рейтинге АТР. В топ-15 присутствует и Карен Хачанов, он тоже часто радует поклонников российского тенниса яркими матчами.

У женщин особняком стоит 16-летняя Мирра Андреева, которая была признана WTA новичком минувшего года. В течение 2023-го она поднялась на 379-ю позицию в рейтинге, а также дошла о четвертого раунда на Уимблдоне. В 2024-м болельщики вправе ожидать от нее новых свершений.

Фото: Фиона Гамильтон/РИА Новости Даниил Медведев (Россия), занявший 2-е место в финальном матче Открытого чемпионата Австралии 2021 (Australian Open 2021)

Непомнящий поборется за право сыграть в матче за титул чемпиона мира

Россияне соревнуются на международном уровне и в шахматах. В конце декабря Ян Непомнящий, как и его несколько соотечественников, сыграл на чемпионате мира по блицу и рапиду, в апреле 2024-го главному шахматисту России предстоит принять участие в Турнире претендентов в Торонто. Его победитель получит шанс сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула Дином Лиженем.

Весной также пройдут квалификационные турниры к Олимпиаде-2024 для борцов. На них россияне, не квалифицировавшиеся на Игры в Париже через чемпионат мира — 2023, получат шанс завоевать лицензии. Похожие соревнования будут и у фехтовальщиков. В обоих видах спорта россияне при условии соблюдения ряда жестких условий допущены, однако пока непонятно, увидим ли мы кого-то из наших спортсменов на Олимпиаде.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ян Непомнящий

У россиян есть шанс выступить на Олимпиаде

МОК в декабре формально допустил россиян до Игр в Париже в нейтральном статусе, без флага и гимна, однако желающим выступить там нужно соблюсти ряд условий. До соревнований не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии, а также все представители командных видов спорта.

МОК также объявил, что на Игры на данный момент квалифицировались шесть россиян, однако их имена неизвестны. Зато известны те россияне, которые уже публично отказались от участия в Играх. Это пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников. Кроме того, глава Всероссийской федерации художественной гимнастике Ирина Винер объявила о бойкоте Игр со стороны ее подопечных, а сборная России по спортивной гимнастике отказалась от участия в этапах Кубка мира, где будут разыгрываться олимпийские квоты.

Высшее спортивное руководство страны пока не дало четких рекомендаций для спортсменов по участию в Играх, а президент России Владимир Путин предложил атлетам решать свою судьбу самостоятельно.

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