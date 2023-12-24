Сихарулидзе подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию Антон Сихарулидзе поблагодарил судей за объективность на чемпионате в Челябинске

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Антон Сихарулидзе

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске, поблагодарив судей за объективную работу. Он отметил, что соревнования во всех видах прошли в невероятной борьбе, передает корреспондент NEWS.ru.

Смело можно говорить, что интрига случилась во всех видах. В танцах была настоящая борьба, потому что после ритм-танца одни спортсмены [оказались] третьими, четвертыми, пятыми [по счету], после произвольного ситуация поменялась. Разрывы в баллах очень маленькие между всеми тремя парами, — отметил Сихарулидзе.

Функционер добавил, что общий уровень российского фигурного катания поднялся, борьба идет во всех дисциплинах. Олимпийский чемпион также отметил работу судейского корпуса.

Рад, что все судьи судили максимально объективно. Обращался к ним сегодня с невероятными словами благодарности за такое судейство и за такую атмосферу настоящей спортивной борьбы, — сказал он.

Также Сихарулидзе ответил на вопрос, есть ли в Санкт-Петербурге фигуристки, способные занять место Елизаветы Туктамышевой, которая на данный момент приостановила карьеру. По его словам, среди фигуристок «есть две девочки, которые подбираются и конкурентоспособны», хотя Санкт-Петербург не лидирует в этом виде спорта. Их имен Сихарулидзе не назвал.

После того как Лиза Туктамышева закончила кататься на какой-то период, конечно, нам нужно смотреть на новое поколение в женском одиночном катании. Но я вижу, что у нас начинают проявляться и девчонки, — заключил он.

Чемпионат России в Челябинске проходил с 21 по 24 декабря. Победителями турнира стали Евгений Семененко, Александра Степанова и Иван Букин, Аделия Петросян и тандем Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Аделии Петросян 16 лет, и для нее это первый в карьере титул чемпионки России. В нынешнем сезоне фигуристка победила на двух этапах серии Гран‑при России.