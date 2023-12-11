Надо ли россиянам ехать на Олимпиаду без флага и гимна? Отвечают чемпионы Депутат Журова: нейтральный статус на Олимпиаде нас не сильно устраивает

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В пятницу, 8 декабря, МОК частично допустил спортсменов из России и Белоруссии до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Нужно ли соглашаться на участие в соревнованиях в нейтральном статусе и с ограничениями Международного олимпийского комитета (МОК) — NEWS.ru ответили Ирина Роднина, Светлана Журова и многие другие известные спортсмены.

Кого из россиян МОК допустил до Олимпиады-2024

МОК допустил восемь спортсменов из России и троих из Белоруссии до летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году, сообщается на сайте организации. В этот список попали атлеты, которые уже прошли квалификацию в своих видах спорта. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию на Олимпиаду-2024 в Париже, только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российскими паспортами, плюс трое — с белорусскими)», — говорится в сообщении.

Они будут обязаны подписать обновленные условия участия и соблюдать Олимпийскую хартию, включая «Мирную миссию Олимпийского движения». Команды с российскими или белорусскими паспортами до турниров не допустят, индивидуальных спортсменов, которые поддерживают проведение специальной военной операции на Украине, — тоже.

На Игры также не поедут россияне, заключившие ранее контракт с вооруженными силами или агентствами национальной безопасности. В Париже не разрешат использовать российские и белорусские флаги и гимны на официальных мероприятиях.

Что сказала Роднина о поездке россиян на Олимпиаду-2024

Каждый спортсмен вправе сам решить, ехать ему на Олимпийские игры — 2024 в Париж в нейтральном статусе или нет, подчернула в разговоре с NEWS.ru трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Депутат Госдумы также сравнила сегодняшнюю ситуацию с временем, когда она сама выступала на Олимпийских играх.

«Мой взгляд на ситуацию не важен. Принять участие смогут те спортсмены, кто получил допуск, а значит, они прошли квалификацию», — сказала Роднина.

По ее словам, она не знает, как бы поступила, если бы оказалась в подобной ситуации, когда ей было 25 лет.

«Сравнивать те времена с нынешними неправильно, непонятно, почему мы все время живем с оглядкой на прошлое. Мы занимались любительским спортом, и для нас было понятно, что если страна откажется от участия в соревнованиях, то спортсмены никуда не поедут. Сегодня же спорт профессиональный», — добавила трехкратная олимпийская чемпионка.

Фото: Lev Ilyin/Global Look Press

Журова предположила, с чем может быть связано решение МОК

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова предположила в разговоре с NEWS.ru, что после решения МОК все федерации смогут допускать российских спортсменов до квалификации к Играм.

«Нейтральный статус нас не сильно устраивает, но он дает возможность принять участие в отборах, чтобы потом из нейтрального статуса перейти в полноценный. Я на это надеюсь. Есть отборочные соревнования, в которых российские атлеты могут принять участие, но, к сожалению, не во всех. Спортсмен будет сам принимать решение», — считает она.

Она также предположила, что решение МОК о частичном допуске россиян может быть связано с выдвижением Владимира Путина на выборы президента России, которые пройдут в следующем году.

«В марте выборы, решили до марта не откладывать, может, думают, мирные переговоры, флаг и гимн», — допустила Журова.

Тищенко поддержал российских олимпийцев

Время, когда российские спортсмены могли слушаться международные организации, выступающие за запрет символики РФ на соревнованиях, прошло, сказал в беседе с NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко.

«Участие на Олимпиаде без флага и гимна — это вопрос на тоненького. Выступали же наши спортсмены без флага и гимна на Играх в Пекине в 2022 году. Тогда это считалось допустимо, но нам обещали в скором времени вернуть флаг и гимн, поэтому мы соблюдали навязанные нам правила и нормы. Позже появились новые обстоятельства, которые не позволяют нам выступать с символикой страны. Наверное, хватит идти на поводу чиновников, выступающих за запреты», — подчеркнул Тищенко.

Он добавил, что каждый спортсмен «хочет выступать и имеет на это право, пусть даже в нейтральном статусе», хотя «вопрос флага и гимна является принципиальным, поэтому сложно дать однозначный ответ, как правильно поступить в такой ситуации».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Тищенко

Чахкиев предложил переговоры россиян с МОК

Еще один олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев придерживается иной точки зрения. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что нужно создать новую спортивную организацию, если МОК продолжит настаивать на участии россиян в соревнованиях без национальной символики и не захочет идти на компромисс.

«Нужно вести переговоры, чтобы мы могли представлять свою страну и свой флаг. Если не сможем договориться, придется что-то кардинально менять в мировом сообществе, создавать что-то новое. История менялась, цивилизации погибали, но Олимпиада дошла до наших дней. Времена меняются. Нам предлагают, чтобы отечественные спортсмены представляли исключительно себя самих, но мы — это не пустое место. Нужно искать компромисс, — сказал Чахкиев.

Ягудин назвал действия МОК издевательством

Олимпийский чемпион, фигурист Алексей Ягудин назвал издевательством решение МОК о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. По его словам, этот шаг, как и решение не пускать российских силовиков на ОИ, выглядит «не по-пацански».

«Это издевательство. Плюс они запретили ехать всем, кто выступает за силовые структуры. Наша система спорта так создана, что это большая часть спортсменов. Не по-пацански поступают ребята из МОК», — сказал Ягудин «СЭ».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Ягудин

Тренер Фархутдинов высказался в поддержку символики РФ

Сборная России по боксу готова начать подготовку к Олимпийским играм в любой день, если руководящие органы страны разрешат спортсменам выступать в нейтральном статусе, отметил в разговоре с NEWS.ru главный тренер мужской национальной команды Виктор Фархутдинов.

«Мы, спортсмены, всегда готовы к соревнованиям. Будем действовать, как нам прикажут, скажут или подскажут. Мы всегда за нашу любимую страну, флаг и гимн. Очень хочется выступать со всей символикой. Пока допустили без нее, и вопрос с символикой еще решается. Надеюсь, что решится положительно и мы двумя руками поддержим Родину, флаг и гимн. У нас есть руководство, мнения которого мы будем придерживаться. Дадут нам добро, мы хоть завтра начнем подготовку», — сказал Фархутдинов.

Как Винер прокомментировала участие россиян в Олимпиаде

В октябре об участии России в Олимпиаде в нейтральном статусе высказалась Ирина Винер. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики сообщила, что отказывается принимать рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на соревнования.

«Флаг и гимн должны быть у наших детей, другого мы не понимаем и не принимаем. Сейчас — белая форма, сдаемся, наши спортсмены разделены красной линией, идет охота на волков и щенков. Зачем мы поедем, если там не будет ни одного болельщика, кто поднимет флаг и будет петь гимн? Почему, зачем мы должны унижаться?» — отметила Винер.

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