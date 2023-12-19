«Ехать на Олимпиаду — позор»: кто поддержал слова Винер, а кто против

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила, что сборная отказывается от участия в Олимпийских играх 2024 года. По ее мнению, российские атлеты не должны участвовать в международных соревнованиях без флага и гимна. Кто поддержал позицию Винер и кто считает, что россияне должны поехать на Игры даже в нейтральном статусе, — в материале NEWS.ru.

Что сказала Винер об участии гимнасток в Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики заявила ТАСС, что сборная страны не будет выступать без флага и гимна.

«Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», — сказала Винер.

Она добавила, что флаг и гимн России — принадлежность к стране, а спортсмены — «не беженцы и не бомжи».

«Как Россия может выступать в команде беженцев? Выступать без флага и родины — зачем вообще тогда выступать?» — объяснила свои слова Винер в эфире «Соловьев Live».

Ирина Александровна добавила, что если кто-то не из художественной гимнастики захочет выступать при таких условиях, то это их выбор.

Кто поддержал мнение Винер

Серебряный призер Олимпийских игр и хореограф-постановщик Илья Авербух в интервью NEWS.ru высказывал похожую на мнение Ирины Винер позицию.

«В спорте есть только такая позиция: кто быстрее бежит, кто быстрее забивает шайбу, кто лучше прыгает четверные прыжки, тот и побеждает. Как спортсмен я понимаю, что такие соревнования, как Олимпиада, тяжело пропускать. Думаю, что сейчас честнее всем объединиться, чтобы потом нас полноценно допустили, чем потихоньку как-то просачиваться на турниры», — сказал он.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в комментарии «СЭ» полностью поддержала Ирину Винер и добавила, что в команде нет спортсменов, которые готовы ехать на Олимпиаду при таких условиях.

«Надо уважать свою страну и себя, хватит стоять перед ними на коленях. Я, как и Винер, считаю, что поездка на Олимпиаду будет позором. Даже не назову это позором, а предательством своей страны. Они специально это делают, пытаются расколоть нашу страну изнутри», — отметила Родионенко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Илья Авербух

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова согласилась с мнением тренера по спортивной гимнастике. Она надеется, что на Игры-2026 в Милане сборная России поедет в полном составе с гимном и флагом.

«С Еленой Вяльбе я не всегда во всем согласна, но здесь полностью ее и Валентину Родионенко поддерживаю: или ехать участвовать на равных условиях, или пусть идут норвежским лесом. Как человек, который был, бегал, побеждал и там и там, заявляю, что наш лес уже давно лучше!» — заявила Степанова.

Кто выступил за участие в Олимпиаде

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев отметил в разговоре с NEWS.ru, что российские власти должны разобраться с данной ситуацией и выработать единую позицию насчет участия спортсменов в Олимпиаде.

«Моя позиция простая: есть поручение президента России, адресованное Министерству спорта и Олимпийскому комитету, разобраться в решении Международного олимпийского комитета. И я этого очень жду», — сказал он.

Керлингисты не смогут принять участие в Играх, так как россияне и белорусы в качестве нейтральных атлетов не допущены до командных соревнований. По мнению Свищева, несмотря на то, что запретов очень много, для некоторых спортсменов это может быть единственным шансом показать себя на международной арене.

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов в комментарии «СЭ» поддержал поездку российских атлетов на Олимпиаду.

«Если бы от меня что-то зависело, я бы сказал, что надо ехать. Даже наш президент сказал, что наших спортсменов знают с флагом и без флага. Для спортсмена Олимпийские игры — это веха в жизни, которая сопряжена с самоотречением в угоду профессиональным результатам. Олимпиада — это экзамен, это цель. Можно сказать, что мы не едем и бойкотируем, но тогда потеряем мотивацию спортсменов. Какими стимулами ее поддерживать?» — рассуждал он.

Что сказала Тарасова о позиции Винер

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова не поддержала мнение Винер. Она призвала учитывать позицию каждого спортсмена.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Татьяна Тарасова

«Когда ты всю жизнь выступаешь под флагом и гимном, как и я на своих соревнованиях, то не хочется изменять свои правила, которые тоже вырабатывались годами. С другой стороны, если допускают, то каждый человек должен решить для себя. <...> Но спортсмены тренируются у разных тренеров, и каждый считает по-своему. Поэтому нужно считаться с мнением», — сказала Sport24 Тарасова.

Кто может поехать на Олимпиаду от России

Исполком Международного олимпийского комитета вынес решение, что индивидуальные российские и белорусские спортсмены имеют право принять участие в Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. Среди требований МОК: атлеты не могут поддерживать специальную военную операцию на Украине.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что каждый спортсмен будет сам принимать решение об участии в Олимпиаде.

«Каждый человек выбирает свой собственный путь в этой жизни, в некоторых случаях этот путь не совпадает с ожиданиями общественного большинства. Собственно говоря, за этот выбор каждый человек будет нести ответственность всю оставшуюся жизнь», — приводит РИА Новости слова Позднякова.

Глава ОКР заявил, что комитет не будет финансово поддерживать нейтральных атлетов, принявших решение об участии в Играх в Париже.

«Было указано, что спортсмены должны отказаться и от флага, и от гимна, и от национального Олимпийского комитета. По решению МОК, которое мы считаем нелегитимным, говорится, что любой спортсмен, который получит поддержку ОКР, нарушит рекомендации», — заявил Поздняков.

По мнению олимпийского чемпиона по хоккею с шайбой Владислава Третьяка, финансовая поддержка таких спортсменов, скорее всего, ляжет на спонсоров.

Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

«Я не знаю, там решат вопрос. Кто будет поддерживать? И федерации будут поддерживать, и будут поддерживать спонсоры. Спонсоры же есть. У всех федераций есть спонсоры, без спонсоров сегодня невозможно», — сказал Третьяк РИА Новости.

На сегодняшний момент на Олимпиаду квалифицировалось только 11 атлетов: шесть с российскими паспортами и пять — с белорусскими. Из них шестеро смогут принять участие в соревнованиях по борьбе, трое — в велоспорте и по одному — в академической гребле и плавании. От России на Игры смогут поехать борцы и велогонщики, но их имена пока неизвестны.

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