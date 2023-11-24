«Олимпийские базы — не их понятие»: Журова о словах Винер про «овощебазы» Журова: в США нет баз для подготовки спортсменов в индивидуальных видах спорта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

В США нет системы централизованных баз для подготовки спортсменов в индивидуальных видах спорта, именно в этом заключается разница между российскими и американскими тренировочными залами, сообщила в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что залы в Соединенных Штатах похожи на овощные базы.

Понятия не имею, в каком состоянии гимнастические залы или ледовые площадки в США сейчас. Я там была очень давно. Скоро будет уже 20 лет, — сказала Журова.

Она добавила, что к тренировочным аренам в США относятся очень спокойно.

У них редко сборные тренируются вместе. Обычно каждый сам тренируется. Сам придумывает, как тренироваться. Допускаю, что в гимнастике дела обстоят так же. У них нет такого понятия сборов, как у нас. Редко команда собирается вместе. Олимпийские базы — это не их понятие. Система в США работает по-другому. У них нет Министерства спорта, у нас — есть. Их финансирует олимпийский комитет. Как найдут спонсоров, так и будут тренироваться, нет — не будут ничего, — добавила Журова.

13 октября Винер устроила экскурсию по Дворцу гимнастики своего имени для глав дипломатических представительств дружественных государств. Тренер также пообщалась с представителями прессы. Она подтвердила, что ее гимнастки никогда не будут выступать под нейтральным флагом. На той же встрече Винер эмоционально отреагировала на вопрос о Елене Исинбаевой.