Диковинка в погребе: закуска из кабачков на зиму — это супермаринад

Диковинка в погребе: закуска из кабачков на зиму — это супермаринад

Диковинка в погребе: закуска из кабачков на зиму — это супермаринад

Готовим оригинальную закуску из кабачков для зимних запасов с NEWS.ru. Рецепт несложный, так что полный вперед! Для этой заготовки желательно брать молодые овощи.

Продукты: кабачки — 3 кг, свежая морковь — 0,5 кг, репчатый лук — 500 г, укроп + петрушка — крупный пучок, подсолнечное масло — 125 мл, столовый уксус — 125 мл, соль — 3 полные ст. ложки, сахар — 3 ст. ложки, чеснок — 12–14 долек, душистый перец — 12–14 горошин, лавр — 6–7 листов, гвоздика — 6–7 бутонов.

Очищенные кабачки нашинкуйте тонкими брусками. Чищенную морковь нарежьте соломкой. Лук и зелень мелко порубите.

Как готовим кабачки на зиму далее: все овощи смешиваем со специями, маслом и уксусом. Оставляем для маринования на 50–60 минут.

В стерилизованные сухие банки положите дольки чеснока, по 1 лаврушке, 1 гвоздичке и 2-3 горошины перца. Уложите овощную смесь и залейте маринадом. Закатайте и укутайте теплым пледом. Этот рецепт кабачков на зиму идеален!