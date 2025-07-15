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15 июля 2025 в 21:06

Трамп высказался о передаче одного вида ракет Украине

Трамп: США не будет передавать Украине ракеты большой дальности

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вашингтон не планирует передавать Украине ракеты большой дальности, заявил президент США Дональд Трамп. Таким образом он ответил на многочисленные сообщения журналистов, утверждающих обратное, передает ТАСС.

Мы не собираемся этого делать, — сказал он.

Как сообщалось, администрация Трампа изучает возможность передачи Киеву крылатых ракет JASSM с дальностью полета до 1,8 тысячи километров. Еще два источника подтвердили, что рассматривается поставка оружия, способного поражать цели в глубине России.

Военный корреспондент Александр Коц ранее написал, что ракета JASSM является очень опасным оружием. JASSM-ER стоит на вооружении американских ВВС с 2002 года, отметил он. На сегодняшний день их выпущено около 3,3 тысячи.

Он пояснил, что сбить такую ракету сложнее. При этом мощности боевой части в 450 кг в теории хватит, чтобы разрушить любое фортификационное сооружение.

Также стало известно, что в рамках объявленного Трампом пакета помощи Украине могут разрешить использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь России. Речь идет о 18 снарядах, которые уже находятся на украинской территории.

Дональд Трамп
Россия
Украина
ракеты
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