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16 июля 2025 в 01:16

В Совфеде ответили на угрозы американского сенатора-русофоба

Перминов: угрозы сенатора Грэма не следует воспринимать серьезно

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заявление сенатора США Линдси Грэма не следует воспринимать всерьез и пытаться анализировать, заявил РИА Новости российский сенатор Сергей Перминов. Он добавил, что американский политик переигрывает свое амплуа «балагура и весельчака».

Известный на весь мир сенатор в амплуа балагура и весельчака очевидно переигрывает сам себя. Заигрался и договорился. Не стоит к этим эскападам относиться серьезно, и уж тем более пытаться их анализировать. Время все расставит на свои места, — отметил Перминов.

Ранее Грэм признал Украину российской территорией, говоря о президенте России Владимире Путине. Так он ответил на заявление американского политика в эфире CBS о том, что скоро изменится «игра в отношении вторжения Путина в Россию».

До этого сообщалось, что американские политики, разработавшие новый антироссийский санкционный законопроект, полагают, что президент США Дональд Трамп может использовать замороженные активы России для поддержки Украины. Как пояснил Грэм, есть различия в подходах США и Европы к распоряжению этими средствами.

Линдси Грэм
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