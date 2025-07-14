Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 09:54

Американский сенатор-русофоб опозорился в заявлении о Путине

Журналист Боуз заявил, что сенатор Грэм признал Украину частью России

Линдси Грэм Линдси Грэм Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сенатор США Линдси Грэм признал Украину российской территорией, говоря о президенте России Владимире Путине, сообщил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. Так он ответил на заявление американского политика в эфире CBS о том, что скоро изменится «игра в отношении вторжения Путина в Россию».

Парламентарий внес законопроект о санкциях, который предусматривает введение импортных пошлин в 500% на товары из стран, которые закупают природный газ, нефтепродукты, нефть и уран из России. Кроме того, Грэм предсказал беспрецедентный рост объемов и темпов поставок вооружения Украине в ближайшее время. По его словам, американский лидер Дональд Трамп сможет использовать ранее выделенные средства и получит новые инструменты для давления.

До этого сообщалось, что американские политики, разработавшие новый антироссийский санкционный законопроект, полагают, что Трамп может использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины. Как пояснил Грэм, есть различия в подходах США и Европы к распоряжению этими средствами.

Президент США в комментарии для СМИ сообщил, что готовится к важному заявлению по России, которое должно быть озвучено в понедельник, 14 июля. Однако Трамп не стал раскрывать, о чем конкретно он хочет объявить.

США
Россия
Украина
Линдси Грэм
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Британии расстроились из-за отсутствия деталей смерти наемника ВСУ
«Боль моя»: режиссер «Экипажа» высказался о смерти Митты
В Госдуме рассмотрят законопроекты об усилении контроля за мигрантами
Допрос готовившей теракт в Крыму пособницы СБУ попал на видео
Дачникам напомнили, какое наказание грозит за борщевик на участке
«Ад обеспечен»: офицер рассказал, на что способны системы ТОС-3 «Дракон»
Отношениям США с важным союзником грозит крупнейший кризис
В США оценили влияние делового костюма на отношения Зеленского с Трампом
На Украину прибыл Келлог
Названа вероятная причина смерти режиссера Митты
Названы два основных признака заражения телефона вредоносными программами
В Госдуме предложили новый способ борьбы с мошенниками
Арестованный российский бизнесмен создаст политическую силу в Армении
Россиянам пообещали еще более жаркое лето
Американский сенатор-русофоб опозорился в заявлении о Путине
Российский танкист рискнул собой и спас 10 сослуживцев в зоне СВО
Раскрыто, что происходит с попавшими в плен украинками
Режиссер Бортко отреагировал на смерть Митты
Готовлю ужин на одной сковороде: рисовые ежики с картошкой
Захарченко может оказаться в опасности из-за заключенных в колонии
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области
Европа

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.