Сенатор США Линдси Грэм признал Украину российской территорией, говоря о президенте России Владимире Путине, сообщил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. Так он ответил на заявление американского политика в эфире CBS о том, что скоро изменится «игра в отношении вторжения Путина в Россию».

Парламентарий внес законопроект о санкциях, который предусматривает введение импортных пошлин в 500% на товары из стран, которые закупают природный газ, нефтепродукты, нефть и уран из России. Кроме того, Грэм предсказал беспрецедентный рост объемов и темпов поставок вооружения Украине в ближайшее время. По его словам, американский лидер Дональд Трамп сможет использовать ранее выделенные средства и получит новые инструменты для давления.

До этого сообщалось, что американские политики, разработавшие новый антироссийский санкционный законопроект, полагают, что Трамп может использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины. Как пояснил Грэм, есть различия в подходах США и Европы к распоряжению этими средствами.

Президент США в комментарии для СМИ сообщил, что готовится к важному заявлению по России, которое должно быть озвучено в понедельник, 14 июля. Однако Трамп не стал раскрывать, о чем конкретно он хочет объявить.