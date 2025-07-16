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16 июля 2025 в 03:00

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 16 июля, больше полыни

Мониторинг пыльцы на 16 июля 2025 года Мониторинг пыльцы на 16 июля 2025 года Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Уровень пыльцы сейчас, в середине июля, держится стабильно высоким. Все больше проблем доставляют сорные травы. Чего еще стоит опасаться аллергикам? Читайте у нас в статье.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Погода в среду будет похожа на ту, что держалась в столице во вторник: облачно, дождливо, высокая влажность. При этом температура — вполне летняя, до +26 градусов.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 16 июля

Цветение злаковых трав не остановилось, поэтому уровень пыльцы сегодня, 16 июля, опять высокий. Эти растения остаются основным источником дискомфорта для аллергиков: в воздухе пыльца злаковых присутствует в значительном количестве. Держите под рукой антигистаминные!

Главное изменение дня — рост концентрации полыни. Если еще несколько дней назад она фиксировалась на низком уровне, то сейчас показатели достигают от 10 до 100 единиц на кубометр, что соответствует среднему уровню. Особенно чувствительные реагируют даже при умеренных значениях.

Пыльцы маревых трав по-прежнему немного — концентрация остается на низком уровне, не выше 10 единиц на кубометр.

Кроме пыльцы, в воздухе сохраняется опасность, связанная с плесневыми грибками. Особенно активен кладоспориум — его споры, мелкие и летучие, легко проникают в дыхательные пути. Они могут усиливать симптомы даже у тех, кто прежде не сталкивался с сезонной аллергией.

Суммарный уровень пыльцы в воздухе в Москве 16 июля оценивается как неблагоприятный. Аллергикам рекомендуется минимизировать нахождение на улице, особенно в утренние и вечерние часы, использовать очищающие маски и проветривать помещения только в безопасное время суток.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 16 июля, больше полыни
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