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16 июля 2025 в 04:40

Юрист объяснил, что делать пациентам при длинной очереди в поликлинике

Юрист Салкин: при длинной очереди в больнице можно направить жалобу главврачу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациенты могут направить жалобу на имя главного врача при длинной очереди в больнице или других затруднениях с организацией медпомощи, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, если реакции не последует, то следует обратиться в региональное управление, отвечающее за здравоохранение, Минздрав и прокуратуру. Юрист уточнил, что действовать следует поэтапно.

Если имеются затруднения с организацией медицинской помощи в медучреждении, то можно жаловаться поэтапно. Начать следует с обращения к главному врачу, а если это не возымеет эффекта, то в региональное управление, отвечающее за здравоохранение. Если и это не поможет, то обратиться с жалобой в Минздрав или в прокуратуру, — сказал Салкин.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предложил ввести практику проверки работы управляющих компаний посредством искусственного интеллекта. По его словам, подобная система поможет быстрее реагировать на жалобы жильцов и ускорит процесс решения проблем.

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