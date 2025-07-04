Общественник назвал способ заметно улучшить работу управляющих компаний

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предложил ввести практику проверки работы управляющих компаний посредством искусственного интеллекта. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что подобная система поможет быстрее реагировать на жалобы жильцов и ускорит процесс решения проблем.

Представьте, что управляющие компании начнут оперативно реагировать на жалобы жителей — без долгих проверок и бумажной волокиты. Такой сценарий возможен, если внедрить систему автоматического контроля за УК через ГИС ЖКХ. К сожалению, госорганы не всегда оперативно реагируют. Даже при, казалось бы, явных нарушениях, например плохом отоплении, грязи или сломанном лифте, проверки могут затягиваться. Автоматика и искусственный интеллект могут ускорить процесс — если система видит, например, 20 жалоб на одну УК за месяц, значит, пора действовать без бюрократии, — сказал Бондарь.

Он отметил, что, если в одном доме десятки жителей жалуются на холодные батареи, программа могла бы автоматически инициировать проверку или рекомендовать штраф за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. По словам эксперта, за это предусмотрен штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 150 тысяч до 250 тысяч рублей — для юридических.

Если подобные штрафы или их часть будут идти не в бюджет, а на исправление проблем дома, например на ремонт, это не только ускорит решение жилищных вопросов, но и станет шагом к цифровизации госуправления. Использование искусственного интеллекта в ЖКХ может повысить прозрачность отрасли, а значит, усилить доверие людей к системе, — добавил Бондарь.

Он уточнил, что система потребует доработки, однако она вполне реализуема. По словам Бондаря, уже сейчас ГИС ЖКХ собирает данные о работе УК, а значит, можно настроить автоматические оповещения для надзорных органов.

Ранее глава комитета Госдумы по соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал решение Федеральной антимонопольной службы проконтролировать изменение платы за жилищно-коммунальные услуги при повышении тарифов с 1 июля. Он назвал индексацию чувствительным вопросом.