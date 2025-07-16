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16 июля 2025 в 04:24

В России планируют ввести учет домашних животных

Учет и маркировка домашних животных появятся в России к 2026 году

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Правительство России поручило подготовить законопроект о ведении учета домашних животных, передает ТАСС. Документ должен быть разработан до мая 2026 года, ответственные органы — Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз и Минцифры.

Суть инициативы в регламентации учета и маркировки питомцев. По информации Минприроды, данные о животных будут вноситься в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС), которую ведет Россельхознадзор. Это поможет идентифицировать и животных, и их владельцев.

До этого комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил новые поправки, предусматривающие штрафы для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, следует из электронной базы парламента. Размер штрафа может достигать пяти тысяч рублей.

Ранее вице-спикер парламента Ирина Яровая заявила, что в Госдуму скоро внесут законопроект о социальной поддержке опекунов погибших на СВО бойцов. Депутат отметила на заседании президиума Совета законодателей, что меру поддержали в профильном ведомстве.

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