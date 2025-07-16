SHOT сообщил о состоянии бойца ММА, в которого стреляли в Махачкале

SHOT сообщил о состоянии бойца ММА, в которого стреляли в Махачкале SHOT: жизни бойца ММА Хизриева ничего не угрожает после нападения в Махачкале

Telegram-канал SHOT сообщил, что боец ММА Тимур Хизриев находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает. Канал выяснил, что у спортсмена зафиксировано около пяти ранений в области плеча, кисти и груди.

SHOT добавил, что сейчас потерпевшему делают операцию. Канал отметил: Хизриев смог убежать от нападавших, которые скрылись на белой «Приоре». Тем временем, уточнил SHOT, в Махачкале введен план «перехват» для задержания преступников.

Ранее SHOT сообщил о нападении на российского бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале. По предварительным данным канала, двое неизвестных в масках открыли стрельбу во дворе жилого дома на улице Даниялова, когда спортсмен выходил из своего автомобиля Mercedes-Benz G-Class.

До этого выяснилось, что один из фигурантов уголовного дела о покушении на главреда «России сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак учился в восьмом классе школы на момент ареста. Ему предъявлены обвинения в разбое, хулиганстве и участии в террористической группировке.