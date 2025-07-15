Готовивший покушение на Симоньян и Собчак оказался школьником ТАСС: один из обвиняемых в покушении на Симоньян и Собчак учился в 8-м классе

Один из фигурантов уголовного дела о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак учился в восьмом классе школы, сообщает ТАСС. Ему предъявлены обвинения в разбое, хулиганстве и участии в террористической группировке.

Продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обучающегося в 8-м классе школы, несудимого, — говорится в судебном постановлении.

Ранее стало известно, что в деле о покушении на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак появились три новых несовершеннолетних подозреваемых. Всем троим избрана мера пресечения в виде ограничения определенных действий, которая будет действовать до 14 октября 2025 года.

Как считает юрист Михаил Салкин, несовершеннолетние подозреваемые в подготовке покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак могут получить наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы. Если будет доказан только факт приготовления к преступлению, наказание не превысит пяти лет лишения свободы, добавил Салкин.