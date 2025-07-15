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15 июля 2025 в 10:10

Готовивший покушение на Симоньян и Собчак оказался школьником

ТАСС: один из обвиняемых в покушении на Симоньян и Собчак учился в 8-м классе

14 июля в Москве и Рязанской области задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», 2023 год 14 июля в Москве и Рязанской области задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», 2023 год Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Один из фигурантов уголовного дела о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак учился в восьмом классе школы, сообщает ТАСС. Ему предъявлены обвинения в разбое, хулиганстве и участии в террористической группировке.

Продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обучающегося в 8-м классе школы, несудимого, — говорится в судебном постановлении.

Ранее стало известно, что в деле о покушении на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак появились три новых несовершеннолетних подозреваемых. Всем троим избрана мера пресечения в виде ограничения определенных действий, которая будет действовать до 14 октября 2025 года.

Как считает юрист Михаил Салкин, несовершеннолетние подозреваемые в подготовке покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак могут получить наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы. Если будет доказан только факт приготовления к преступлению, наказание не превысит пяти лет лишения свободы, добавил Салкин.

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Ксения Собчак
Маргарита Симоньян
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