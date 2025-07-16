SHOT рассказал о нападении с оружием на известного бойца ММА в Махачкале

SHOT рассказал о нападении с оружием на известного бойца ММА в Махачкале SHOT: в Махачкале стреляли в бойца ММА Тимура Хизриева

Telegram-канал SHOT сообщил о нападении на российского бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале. По предварительным данным канала, двое неизвестных в масках открыли стрельбу во дворе жилого дома на улице Даниялова, когда спортсмен выходил из своего автомобиля Mercedes-Benz G-Class.

SHOT уточнил, что злоумышленники сделали около десяти выстрелов из травматического оружия, после чего скрылись с места происшествия. Канал добавил: нападение случилось днем в районе с оживленным движением, однако свидетели не успели среагировать из-за быстрого развития событий.

Ранее выяснилось, что один из фигурантов уголовного дела о покушении на главреда «России сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак учился в восьмом классе школы на момент ареста. Ему предъявлены обвинения в разбое, хулиганстве и участии в террористической группировке.

Также стало известно, что в деле о покушении на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак появились три новых несовершеннолетних подозреваемых. Всем троим избрана мера пресечения в виде ограничения определенных действий, которая будет действовать до 14 октября 2025 года.