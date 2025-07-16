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16 июля 2025 в 02:10

Трамп рассказал, отправятся ли американские солдаты на Украину

Трамп заявил, что американские солдаты не отправятся на Украину

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago/ Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Американские военные не отправятся защищать Украину, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, он не последует примеру некоторых европейских политиков, выступающих за отправку иностранного военного контингента в Киев.

При этом Трамп подчеркнул, что поставки оружия Украине продолжаются и финансируются НАТО в рамках новых договоренностей с союзниками по альянсу. Он отметил, что вооружение уже доставляется украинской стороне.

Ранее Трамп предостерег украинского лидера Владимира Зеленского от ударов по Москве. По его словам, такие атаки недопустимы, и Зеленский не должен предпринимать подобных действий.

До этого сообщалось, что администрация Трампа изучает возможность передачи Киеву крылатых ракет JASSM с дальностью полета до 1,8 тысячи километров. Еще два источника подтвердили, что рассматривается поставка оружия, способного поражать цели в глубине России.

Тем временем в Совфеде заявили, что для окончания кризиса на Украине Трамп должен перестать подливать масло в огонь. В верхней палате парламента отметили, что в таком случае конфликт завершится быстро.

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Украина
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