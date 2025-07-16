Трамп рассказал, отправятся ли американские солдаты на Украину

Американские военные не отправятся защищать Украину, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, он не последует примеру некоторых европейских политиков, выступающих за отправку иностранного военного контингента в Киев.
При этом Трамп подчеркнул, что поставки оружия Украине продолжаются и финансируются НАТО в рамках новых договоренностей с союзниками по альянсу. Он отметил, что вооружение уже доставляется украинской стороне.
Ранее Трамп предостерег украинского лидера Владимира Зеленского от ударов по Москве. По его словам, такие атаки недопустимы, и Зеленский не должен предпринимать подобных действий.
До этого сообщалось, что администрация Трампа изучает возможность передачи Киеву крылатых ракет JASSM с дальностью полета до 1,8 тысячи километров. Еще два источника подтвердили, что рассматривается поставка оружия, способного поражать цели в глубине России.
Тем временем в Совфеде заявили, что для окончания кризиса на Украине Трамп должен перестать подливать масло в огонь. В верхней палате парламента отметили, что в таком случае конфликт завершится быстро.