Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 14:48

Раскрыто, что должен сделать Трамп для остановки конфликта России и Украины

Сенатор Климов: Трамп должен перестать подливать масло в огонь на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

Для окончания кризиса на Украине президент США Дональд Трамп должен перестать подливать масло в огонь, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, в таком случае конфликт завершится быстро.

Если президент США хочет закончить украинский кризис, который не является его войной — он об этом много раз говорил, — то в этом конкретном случае он должен сделать простую вещь: перестать подливать масло в огонь. Неважно, подливает ли он это масло американской рукой, с помощью своих натовских младших партнеров или западных наемников, которые засели в Киеве. Какая разница? Масло в огонь все равно подливается. Если перестанете подливать, украинского кризиса не будет. Хотите это сделать быстро — немедленно прекратите подливать, — сказал Климов.

Он уточнил, что любое недоразумение может быть чревато ядерной войной, которая приведет к уничтожению США. По словам сенатора, если Трамп это поймет, то начнет действовать в интересах как Москвы, так и Вашингтона.

Мы перейдем к нормализации дипломатических отношений. Хотя бы на уровне, который был в холодную войну в течение почти 40 лет. Мы не просим чудес, мы не просим подарков. Мы говорим: «Американские коллеги, может быть, пора уже вести себя по-взрослому? Вы понимаете, что в интересах вашего народа иметь с Россией нормальные дипломатические отношения». Для этого нужно сделать несколько шагов. Мы согласны. Это важно и для нас, и для них. Реально важно, — добавил Климов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Европа может заплатить за поставки оружия Украине собственным исчезновением с политической карты мира. По его словам, США намерены передать ВСУ наступательное вооружение, однако все расходы лягут на европейские страны.

США
Россия
Дональд Трамп
Украина
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польские пограничники применили оружие против мигранта
В России 19-летний солдат-срочник погиб после теплового удара
Макрон выступил перед армией Францией с необычным призывом
Главу курской Корпорации развития обвинили во вредительстве
В США рассказали о готовности Трампа «ударить кувалдой» по России
Роза Сябитова оценила идею создать площадки для романтических знакомств
Зеленский поменял главу правительства Украины
«Радостно объявим миру»: военэксперт раскрыл важную роль Краматорска
Синоптик ответила, ждать ли этим летом температурных рекордов в Москве
В Германии раскрыли план по закупке систем Patriot для передачи Украине
Пропажа вертолета Ми-8 на Дальнем Востоке попала под прицел СК
Суд вынес приговор Акунину по делу о терроризме
Тревожный сон о тюрьме: к чему снится побег или выход на волю?
Маск раскрыл новые детали о модели ИИ Grok 4
В ГД раскрыли, что мешает Евросоюзу готовиться к конфликту с Россией
Орган Сталина: почему нацисты боялись «Катюши» больше смерти
Автоэксперт раскрыл, чем грозит мытье машины в жару
Не рулеты и не оладьи! Готовлю из кабачков торт: 7 лучших рецептов
Юрист ответил, что грозит перекрывшим дорогу военному грузовику мигрантам
Ест борщ, пьет водку: что известно о бразильском бойце — фанате «Матушки»
Дальше
Самое популярное
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.