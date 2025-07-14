Для окончания кризиса на Украине президент США Дональд Трамп должен перестать подливать масло в огонь, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, в таком случае конфликт завершится быстро.

Если президент США хочет закончить украинский кризис, который не является его войной — он об этом много раз говорил, — то в этом конкретном случае он должен сделать простую вещь: перестать подливать масло в огонь. Неважно, подливает ли он это масло американской рукой, с помощью своих натовских младших партнеров или западных наемников, которые засели в Киеве. Какая разница? Масло в огонь все равно подливается. Если перестанете подливать, украинского кризиса не будет. Хотите это сделать быстро — немедленно прекратите подливать, — сказал Климов.

Он уточнил, что любое недоразумение может быть чревато ядерной войной, которая приведет к уничтожению США. По словам сенатора, если Трамп это поймет, то начнет действовать в интересах как Москвы, так и Вашингтона.

Мы перейдем к нормализации дипломатических отношений. Хотя бы на уровне, который был в холодную войну в течение почти 40 лет. Мы не просим чудес, мы не просим подарков. Мы говорим: «Американские коллеги, может быть, пора уже вести себя по-взрослому? Вы понимаете, что в интересах вашего народа иметь с Россией нормальные дипломатические отношения». Для этого нужно сделать несколько шагов. Мы согласны. Это важно и для нас, и для них. Реально важно, — добавил Климов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Европа может заплатить за поставки оружия Украине собственным исчезновением с политической карты мира. По его словам, США намерены передать ВСУ наступательное вооружение, однако все расходы лягут на европейские страны.