В Сети появились кадры вооруженного нападения на бойца ММА в Махачкале

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры нападения на бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале. По предварительным данным канала, двое неизвестных в масках открыли стрельбу во дворе жилого дома на улице Даниялова, когда спортсмен выходил из своего автомобиля Mercedes-Benz G-Class.

SHOT уточнил, что злоумышленники сделали около десяти выстрелов из травматического оружия, после чего скрылись с места происшествия. Сейчас боец находится под наблюдением медиков, его состояние оценивается как стабильное.

Ранее выяснилось, что один из фигурантов уголовного дела о покушении на главреда «России сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак учился в восьмом классе школы на момент ареста. Ему предъявлены обвинения в разбое, хулиганстве и участии в террористической группировке.

Также стало известно, что в деле о покушении на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак появились три новых несовершеннолетних подозреваемых. Всем троим избрана мера пресечения в виде ограничения определенных действий, которая будет действовать до 14 октября 2025 года.