Поезда РЖД в скором времени избавят от туалетов

Поезда РЖД в скором времени избавят от туалетов РЖД: гравитационные туалеты исчезнут из поездов в скором времени

Вагонов с гравитационными туалетами в парке РЖД осталось всего несколько единиц, заявил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. По его словам, сейчас эти составы используются лишь в редких случаях, например при разовых или резервных перевозках.

В остальных ситуациях РЖД применяет вагоны с биотуалетами и современными санитарными узлами. Колесников также отметил, что вместе с отказом от устаревшего оборудования будет исключено и понятие «санитарной зоны».

Ранее президент России Владимир Путин утвердил усиливающий государственный закон контроль над транспортировкой грузов. Документ вводит обязательное оформление экспедиторских документов в электронном виде и закрепляет порядок регистрации компаний в едином цифровом реестре. Согласно закону, все экспедиторские документы должны формироваться в цифровом формате, за исключением отдельных случаев, когда допускается бумажное оформление.

До этого стало известно, что РЖД предлагает заметно повысить тарифы на ряд связанных с металлургией грузов, чтобы сблизить стоимость металлопродукции и сырья. Предлагается резко поднять цены на перевозку железорудного сырья (+13,5%), кокса (+14,5%), коксующегося угля (+21%).