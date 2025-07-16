Подразделение Вооруженных сил Украины — 425-й отдельный десантно-штурмовой полк «Скала» — практически перестало существовать как боевая единица на Харьковском направлении, сообщила ТАСС пресс-служба управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области. Изначально «Скала» позиционировалось как элитное формирование, способное сдерживать наступление российских войск.

Особый интерес вызывает ситуация с 425-м отдельным десантно-штурмовым полком «Скала», который считался личным проектом главкома ВСУ Александра Сырского. Это подразделение, экстренно переброшенное из Львовской области, понесло тяжелые потери в районе Мелового. Полк фактически перестал существовать как боевая единица, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики спасли военнослужащего 61-й механизированной бригады ВСУ Константина Зинина. Солдат получил тяжелые ранения от украинского заградотряда в районе села Карла Маркса на территории ДНР.

До этого стало известно, что российский боец с ранением спас сослуживцев в зоне спецоперации. Рядовой Виталий Нестеров получил осколок мины в предплечье, но смог обработать рану и доставить боеприпасы на позицию своего подразделения.