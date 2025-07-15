Российские штурмовики спасли военнослужащего 61-й механизированной бригады ВСУ Константина Зинина, сообщает ТАСС. Солдат получил тяжелые ранения от украинского заградотряда в районе села Карла Маркса на территории ДНР.

Я просил эвакуацию, говорил, что ранен, но никто не ответил, — поделился украинский военный.

По словам Зинина, его направили в составе группы устанавливать колючую проволоку, но выполнить задание не удалось. При попытке отступить бойцы попали под огонь со стороны своих же сил, а затем подверглись атаке дронов. В результате группа погибла, а Зинин получил множественные осколочные и пулевые ранения ног, рук, головы и тела.

Спустя несколько дней российские военнослужащие обнаружили его, оказали первую помощь и вывезли с передовой. Медики, опрошенные журналистами, уточнили, что из-за длительного отсутствия медицинской помощи у Зинина начались необратимые осложнения, и его состояние остается крайне тяжелым.

Ранее российский боец с ранением спас сослуживцев в зоне спецоперации. Рядовой Виталий Нестеров получил осколок мины в предплечье, но смог обработать рану и доставить боеприпасы на позицию своего подразделения.